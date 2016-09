ES vai ganhar fábrica que transforma pneus usados em energia

Planta vai operar de forma autossustentável com tecnologia inédita no Brasil

Uma tecnologia inédita no Brasil, desenvolvida em parceria com instituições de pesquisas brasileiras a partir da implantação de uma unidade piloto em Linhares, vai dar origem a uma nova empresa na Grande Vitória. Com investimentos da ordem de R$ 25 milhões, a Pneuvix Ambiental vai reciclar pneus inservíveis, operando de forma autossustentável, gerando energia e artefatos de borracha.

A inovação tecnológica foi fator determinante para que a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública brasileira de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas e universidades, investisse no empreendimento. Além da tecnologia e da inovação, o interesse social e o ambiental foram importantes para a aprovação na Finep com destaque no edital Inova Sustentabilidade em 2013.

“É um projeto com forte apelo ambiental e de saúde pública, uma vez que contribuirá na redução de focos de proliferação de mosquitos e com o descarte inadequado do pneu inservível, gerando significativos ganhos ambientais. Visamos também dar um fim mais adequado ao pneu inservível, gerando energia e matéria-prima para outros setores da economia”, explicou José Emílio Brandão, da Metalvix, empresa idealizadora do projeto.

A Pneuvix também chega para auxiliar fabricantes e importadores que necessitam destinar corretamente os seus pneus inservíveis, de modo a atenderem as obrigações previstas nas resoluções do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Como no Estado não existe unidade de destruição de pneus inservíveis, eles percorrem grandes distâncias para serem destruídos.

A Pneuvix Ambiental vai se instalar no município de Cariacica, em parceria com a Marca Ambiental, maior central de tratamento de resíduos do Estado. A previsão de início de operação é 2017. Com capacidade de trituração de até 1,8 milhão de unidades/ano de pneumáticos, a fábrica vai gerar 3,0 MW de energia e 50 empregos diretos durante a operação.

Borracha, aço e nylon serão separados no processo para diferentes fins. A borracha triturada é matéria-prima de altíssimo valor combustível e insumo na indústria de derivados de borracha, como pisos esportivos, manta asfáltica, mobiliário, calçados, dutos pluviais, tapetes, entre outros.

Na visão do diretor Industrial da empresa, Carlos Alberto P. Montenegro, a integração de diferentes tecnologias inovadoras gera novas oportunidades de negócio, contribuindo para a estruturação de um sistema de logística reversa e alimentando a indústria da borracha e setores com forte demanda por calor e eletricidade.

Isto contribuirá para o fortalecimento da economia capixaba, incentivando a instalação de novas empresas que terão matéria-prima a preços competitivos.

Segundo o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, o empreendimento é de fundamental importância para a economia capixaba. “Atrair, por meio do programa de incentivo Invest-ES, um empreendimento inovador como este é de fundamental importância para a economia capixaba, não só porque gera emprego e renda, mas porque contribui com o meio ambiente”, disse.

Saiba mais sobre a Pneuvix Ambiental:

Investimento: R$ 25 milhões

Capacidade de geração de energia: 3,0 MW

Capacidade de trituração de pneus: 1,8 milhões de unidades/ano

Empregos diretos quando em operação: 50

Por C2 Comunicação.