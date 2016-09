Problemas bucais podem prejudicar até o coração

Muito se fala sobre saúde bucal, mas pouca gente sabe que complicações nos dentes podem causar até problemas cardíacos. Segundo o dentista Lausemir Gonçalves, inflamações nas gengivas, se não forem tratadas podem causar a endocardite bacteriana, doença grave que atinge as válvulas do coração. “Além de comprometer o coração a circulação do sangue, essas bactérias podem levar os portadores da doença à morte”, explicou.

A inflamação gengival começa com uma gengivite, que pode atingir um ou mais dentes, e é causada pela placa bacteriana. Isso acontece principalmente quando a higiene bucal não é realizada de forma adequada. “Nesse caso, temos a doença em seu estágio inicial, quando ela ainda pode ser tratada sem grandes prejuízos ao paciente”, comentou.

Porém, se não tiver o tratamento adequado, a gengivite pode evoluir para a periodontite. Trata-se de um estágio mais grave, quando há ocomprometimento da sustentação do dente, retração da gengiva e até mobilidade ou perda dos dentes.

Esta forma mais grave da doença pode levar à endocardite bacteriana, quando as bactérias podem disseminar-se na corrente sanguínea e atingir as válvulas cardíacas. “Para não termos grandes complicações com esses pacientes, fazemos o uso de medicamentos antibióticos profiláticos, que previnem o problema antes de executarmos procedimentos que causem sangramento na boca. esses medicamentos impedem que as bactérias entrem na corrente sanguínea e se alojem no coração”, acrescentou.

Quanto à prevenção, o dentista alerta que as principais medidas são manter a escovação correta com escova e creme dental com flúor e o uso do fio dental. “A avaliação odontológica duas vezes por ano ajuda nesse acompanhamento. Outra dica é não fumar e evitar o consumo de açúcares”, finalizou.

