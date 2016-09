Quatro pessoas presas e nove quilos de crack apreendidos em ação no sul do Estado

Três suspeitos foram presos em Muqui, e o quarto, apontado como distribuidor de drogas na região, foi preso no bairro São Lucas, em Cachoeiro. A droga estava escondida no forro da casa

Uma operação conjunta das delegacias da 7ª Regional em Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Atílio Vivácqua e de Muqui, resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Com um dos detidos, a polícia localizou nove quilos de crack. As investigações tiveram início há pouco mais de dois meses na Delegacia de Muqui.

De acordo com o delegado Faustino Antunes, durante as investigações, a equipe de policiais e o delegado Antônio Oliveira Pinto, identificaram três pessoas, residentes no bairro São Pedro, em Muqui, que vendiam drogas na região, e que a droga era fornecida por um suspeito de Cachoeiro.

“Com base nas investigações, ele solicitou à Justiça os mandados de prisão temporária de 30 dias e os mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos de forma simultânea nesta quinta-feira”, comenta Faustino.

Em Muqui foram presos: Tatiane dos Santos Fernandes, de 24 anos; Claudiano Aprigio de Oliveira, de 21, conhecido como ‘Banana’; João Paulo Lourenço Ângelo, de 18. Em Cachoeiro, foi preso Vanderlei da Silva, de 46 anos. Além dos mandados de prisão, os policiais cumpriram busca e apreensão nas residências.