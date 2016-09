Ventos de até 70 km/h e pancadas de chuva podem atingir o ES nos últimos dias de inverno

Para a sexta-feira (16), a previsão é de aumento de nuvens e pancadas de chuva na capital. Já no Norte, o tempo continua seco e sem previsão de chuvas

A ventania que atinge o Estado continua ainda mais forte nesta quinta-feira (15). Segundo o Instituto Climatempo, um ciclone extratropical que está se afastando, traz rajadas de vento de até 70 km/hora para o Espírito Santo.

Ainda de acordo com o Instituto, pode chover de forma bem isolada no Sul do Estado, que faz divisa com o Rio de Janeiro.

Para a sexta-feira (16), a previsão é de aumento de nuvens e pancadas de chuva na Capital. Já no Norte, o tempo continua seco e sem chuvas. O último final de semana do inverno será de calor com pancas de chuva isolada e passageira em Vitória.

Folha Vitória