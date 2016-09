Aids matou mais de 220 pessoas no Espírito Santo ano passado

Os casos de infecção pelo vírus HIV – causador da aids – aumentam a cada ano no Espírito Santo, sobretudo entre jovens do sexo masculino, entre 15 e 29 anos, que têm relação sexual com pessoas do mesmo sexo. O último levantamento feito pelo Programa Estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), fechado em junho deste ano, mostrou que 222 pessoas morreram em decorrência da aids, no ano passado, no Estado. Os casos de infecção pelo vírus HIV – causador da aids – aumentam a cada ano no Espírito Santo, sobretudo entre jovens do sexo masculino, entre 15 e 29 anos, que têm relação sexual com pessoas do mesmo sexo. O último levantamento feito pelo Programa Estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), fechado em junho deste ano, mostrou que 222 pessoas morreram em decorrência da aids, no ano passado, no Estado.

Atualmente são 6.062 pessoas vivendo com o vírus HIV (inclusas as pessoas que manifestaram Aids) e que estão recebendo acompanhamento e tratamento antirretroviral pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo, o que corresponde a um aumento de cobertura de 60% em relação ao ano de 2013. Se levarmos em conta informações da Organização das Nações Unidas (ONU) de que, no Brasil, entre 0,4% e 0,7% da população geral esteja vivendo com HIV, estima-se que existam mais de 15 mil pessoas tenham o vírus no Estado.

A coordenadora do Programa Estadual de DST/Aids, Sandra Fagundes, garante que existe medicamento e tratamento público disponível para todas as pessoas. E que a maioria das mortes ocorrem com pessoas que procuram o serviço quando a aids já foi manifesta e encontra-se em estado avançado.

“Temos uma taxa de óbito de 5,6 para cada 100 mil habitantes. Não é baixa e gostaríamos de reduzi-la, mas é preciso fazer o diagnóstico precoce. O problema da mortalidade por aids é que as pessoas só procuram o serviço quando estão muito doentes e aí a possibilidade de morrer é muito grande. Em 2013, tivemos 235 óbitos por aids, em 2015, foram 222. Essa tem sido a média de óbitos por ano. Sabendo que é HIV positivo, a pessoa começa a tomar o medicamento, que é 1 comprimido por dia, controla a doença, não a desenvolve e não morre por ela”, explica a coordenadora.

Sandra Fagundes afirma ainda que existe um aumento no número de novos casos de HIV nos últimos dois anos e que as pessoas insistem em não se prevenir. “O maior motivo é a falta de proteção. Oferecemos o preservativo, temos o tratamento no dia seguinte, PEP (Profilaxia Pós Exposição) sexual, na qual começamos o medicamento durante um mês para não infectar. O maior número de casos novos é na população de 15 a 29, a maioria homens que fazem sexo com homens”, explica.

18 novos casos por mês no HUCAM O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), registra, atualmente, entre 15 e 18 novos casos de HIV/Aids por mês de acordo com informações da Coordenadora do Programa de DST/Aids, Tânia Reuter. O que ela vem detectando, nos 20 anos que atua no programa é que o grupo etário e social dominante de infectados pelo vírus tem mudado muito. “Hoje temos de 10 a 12 novos casos de aids por mês. Portadores do vírus, que não desenvolveram a doença, temos entre cinco e seis. Aqui no Espírito Santo houve um nítido aumento da transmissão entre homossexuais. E também uma nítida transmissão maior entre jovens de 14 a 19 anos e um aumento muito significativo entre jovens de 21 e 24 anos”, explica. E continua: “É como se estivéssemos infantilizando a transmissão. É bem mais precoce. Nos anos 80, o perfil dominante era de homens entre 40 e 50 anos, homossexuais, de classe social média. Hoje é numa classe social baixa, com grau de instrução baixo, e homens que fazem sexo com outros homens com média de idade baixa”. A coordenadora explica que são cerca de 250 atendimentos por mês feitos pelo programa. E que a maioria dos pacientes detectados com o vírus aceita fazer o tratamento. Mas existe uma boa parte que rejeita. A taxa de mortalidade no hospital é de 8% mortalidade. “São pessoas que sabem ser positivas e decidiram não se tratar, pessoas que estavam em tratamento e abandonaram o tratamento, são pessoas que não sabem do diagnóstico, até chegar no fim da vida onde temos muita coisa para fazer. Esse é o perfil de quem adoece”.

