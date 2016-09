Ana Hickmann faz boletim de ocorrência após receber ameaças de morte online

Em sua conta Instagram, na aba Stories, ela postou uma série de vídeos nos quais explicava que tinha tomado ações legais

Ana Hickmann voltou a ser alvo de ameaças online, mas desta vez ela agiu rapidamente. Em sua conta Instagram, na aba Stories, ela postou uma série de vídeos nos quais explicava que tinha tomado ações legais:

Por conta de todas as ameaças que continuo recebendo nas redes sociais, uma em especial, que começou a pegar forte ontem no Instagram. Quero muito agradecer ao delegado Ricardo, do sétimo DP da Lapa, por ter recebido o meu advogado, o doutor Maurício, para fazer um boletim de ocorrência. E que covarde teve a cara de pau apagar a conta e hoje criar outra com o nome do meu marido. Ontem era: Vou matar Ana Hickmann, hoje é Vou matar o Ale Win. A todos que trabalham no sétimo DP da lapa, muito obrigada, Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, e por terem lavrado o boletim de ocorrência. E para quem gosta de bancar o valente, e, principalmente, ameaçar alguém de morte, existe lei, viu. A verdade é que as pessoas se escondem atrás de um aparelho, achando que podem ameaçar, falar, fazer o que querem, mas não é assim, a internet também tem regras.

O marido de Ana, Alexandre Corrêa, por sua vez, fez uma postagem diferente. Ele posou sorridente e despreocupado para uma selfie e, na legenda, tirou sarro: Preocupado com as ameaças.

Isso acontece quatro meses após Ana ser alvo de um ataque em Belo Horizonte. Um homem, que dizia ser seu fã, invadiu seu quarto de hotel e ameaçou matá-la. Gustavo Corrêa, irmão de Alexandre, conseguiu desarmá-lo e, na briga, efetuou um disparo, que matou o homem. A cunhada de Ana e esposa de Gustavo, Giovanna Oliveira, foi atingida, mas passou por cirurgia e se recuperou bem.

Folha Vitória.