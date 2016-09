Emescam decide usar notas do Enem no segundo semestre de 2017

Após anunciar que vai usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no vestibular de medicina, a Emescan informou que a medida será adiada até o Vestibular de Medicina 2017/2. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16), justificando o adiamento como uma forma de “valorização dos vestibulandos que dedicam tempo de estudo apenas para o nosso vestibular”.

Por meio de sua assessoria, a faculdade de medicina informou que o diálogo com a comunidade sempre foi importante e eles resolveram abrir espaço para que os alunos apresentassem propostas.

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passará a fazer parte da pontuação do vestibular de Medicina da Emescam a partir do segundo semestre do próximo ano. Além disso, a prova do vestibular para esse curso na faculdade contará apenas com questões de Biologia e Química.

As novidades foram divulgadas pela instituição na tarde da última terça-feira (13). Relembre.

