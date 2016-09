Mais de 270 vagas de trabalho em shoppings e agências de emprego

A taxa de desemprego no Brasil foi a 11,26% na ultima estimativa feita pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) em julho. Isso representa mais de 11 milhões de desempregados no país. Apesar do momento de crise, lojas em shoppings e agências de emprego e estágio contratam para diversos setores. Confira vagas disponíveis abaixo da matéria.

A Agência Brasileira de Estágios e Empregos (Abre) tem cerca de 40 vagas de estágio em várias áreas: design, administração, educação física, comunicação social entre outras.

Na Selecta e Rhopen Consultoriaa são seis vagas disponíveis em cada, na Psicoespaço, são mais de 30 vagas.

Já nos Shoppings da Sá Cavalcante (Praia da Costa, em Vila Velha; Montserrat e Mestre Álvaro na Serra, e Moxuara, em Cariacica) são aproximadamente 116 vagas para vendedores, operadores de caixa, estoquistas entre outras funções.

A Entrada Gourmet, do Shopping Praia da Costa, são 30 vagas. A franquia internacional Pizza Hut, que inaugura em outubro no shopping, a também está recrutando pessoas para 30 vagas.

Dicas

“O candidato que está em busca de emprego precisa sempre deixar o currículo atualizado, colocando as datas de quando entrou e saiu das empresas em que trabalhou. Nas entrevistas, o candidato precisa ser sempre sincero, e responder as perguntas sem mentir, isso é um ponto muito importante. É preciso evitar gírias durante a conversa, tomar cuidado com o tipo de roupa que vai vestir. Esses são os pontos básicos para quem quer se dar bem em uma entrevista de emprego”, disse Thaisa Martins Almeida, psicóloga da Rhopen Consultoria, responsável por parte do processo de recrutamento.

Confira algumas vagas disponíveis no Estado:

Selecta:

Para concorrer às vagas os candidatos podem se cadastrar no site da empresa.

Vagas:

Analista financeiro (1)

Assistente de Crédito (1)

Estagiário (1)

Médico do trablaho (1)

Gerente Administrativo de Recursos Humanos (1)

Estagiário Técnico em Manutenção (1)

Psicoespaço:

Para concorrer às vagas os candidatos podem se cadastrar no site da empresa.

Vagas:

Vendedor Interno – (Código AP)

Administrador (a) (Gerência Administrativo Financeira) – (Código R)

Analista de Custos/Orçamentos – (Código AP)

Assistente Administrativo (Linhares) – (Código R)

Assistente de Produção Industrial (Linhares) – (Código R)

Atendente – (Código AP)

Auxiliar Administrativo – (Código AP)

Auxiliar Administrativo/Financeiro – (Código AP)

Comprador (a) Senior – (Código R)

Consultor (a) de Estilo – (Código R)

Consultor (a) de Vendas (04 Vagas) – (Código AZ)

Consultor de Vendas para segmento da Construção Civil – (Código R)

Coordenador (a) Contábil (Rio de Janeiro) – (Código R)

Coordenador (a) de Dpto. Pessoal – (Código R)

Coordenador (a) de RH – (Código AZ)

Encarregado (a) de Manutenção Fabril (Ramo de Bebidas) – (Marechal Floriano) – (Código AP)

Estágio em Moda e Estilo – (Código R)

Gerente de Loja – (Código AP)

Gerente de Projetos (Organização do Terceiro Setor) – (Código AP)

Gerente Industrial (Linhares) – (Código R)

Manutenção/Compras – (Código AZ)

Operador (a) de Campo II (Canexus – Stand by) – (Código R)

Operador (a) de Campo III (Canexus – Stand by) – (Código R)

Operador (a) de Campo IV (Canexus – Stand by) – (Código R)

Operador (a) de Máquinas Móveis (Linhares) – (Código R)

Operador (a) de Painel (Canexus) – (Código R)

Operador (a) Industrial – (6 Vagas – Linhares) – (Código R)

Pessoas com Deficiência (PCD) – Cadastro de Reserva

Serralheiro (a) – (Código AP)

Sub Chefe de Cozinha – (Código R)

Técnico (a) de Laboratório (Canexus – Stand by) – (Código R)

Vendedor Externo – (Código AZ)

Vendedor Externo – (Código AP)

Agencia Brasileira de Emprego e Estágio (Abre):

Na Abre são aproximadamente 30 vagas de estágio, para ver as vagas disponíveis e se candidatar o interessado deve se cadastrar no site (http://www.portalabre.com.br/home.php) ou entrar em contato com a empresa pelo telefone (27) 3315-6061 / (27) 99933-9449.

Shopping Praia da Costa (Vila Velha)

Arezzo – 1 vendedora

Chili Beans – 1 vendedor

Colcci 1 – vendedor

Constance – 1 vendedora e 1 caixa

Damyller – 1 caixa e 1 vendedora

Diferolla – 1 vendedora

Doramila – 1 vendedora e 1 caixa

Hope – 1 vendedora

Lupo – 1 vendedora

Sonho dos Pés – 1 vendedora

Taco – 1 vendedor

Tons – 1 costureira

Zinzane – 1 vendedora

Shopping Mestre Álvaro (Serra)

Carmani – 1 vendedor com experiência

Açúcar Moreno – 1 vendedora

Jheny Bolsas – 1 vendedora

Empório do Aço – 1 vendedora

Sóbrancelhas – 1 auxiliar de estética

Kabello’s – 1 escovista, 1 cabelereiro completo e 1 manicure

Zinzane – 1 vendedora e 1 caixa

Camisaria Colombo – 1 vendedor(a)

Itapuã – 1 vendedor (masculino)

Beauty – 1 vendedora

Cacau Show – 1 atendente

XYZ – 2 vendedoras, 1 caixa

Empório Maia – 1 vendedor

Jaklayne Jóias – 2 vendedoras 1 caixa

Le Postiche – 1 vendedora

Shopping Montserrat (Colina de Laranjeiras, Serra)

Cinesercla – 3 auxiliares de serviços gerais

Look By Case – 1 vendedor

Estética Vasconcelos – 1 manicure

Riachuelo – 3 atendentes, 1 operador de caixa, 1 assistente de vendas

Subway – 3 vendedores

Empório Maia – 1 vendedor

Harry’s Brinquedos – 1 vendedor

Starflex Colchões – 1 vendedor

Shopping Moxuara (Campo Grande, Cariacica)

C&A – 1 varejista, 1 atendimento, 1 caixa

Chilli Beans – 1 vendedor

Companhia do Churrasco – 1 caixa, 1 atendimento e 1 auxiliar de cozinha

Clair – 1 vendedora

Divino Fogão – 1 atendente e 1 serviços gerais

Fio de Ouro – 1 vendedora

JR do Iphone – 1 vendedor

Sobrancelhas – 1 auxiliar de estética

Konyk – 1 vendedor

Óticas Paris – 1 vendedor, 1 caixa

Prenda Multishop – 1 vendedor

Criativa Acessórios – 1 vendedora

Digital Tiger – 1 vendedor

Harry’s Brinquedos – 1 operador de caixa

Itapuã Calçados – 1 apoio de loja

Surf Land – 1 vendedor

ESHOJE.