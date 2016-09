Último fim de semana do Inverno será com tempo instável no Espírito Santo

Nos últimos dias, os capixabas sentiram as mudanças climáticas. E, essefim de semananão será diferente. Meteorologistas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), ClimaTempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), preveem tempo instável no Espírito Santo.

O sábado (17), será de sol entre nuvens na maior parte do estado. Contudo, pode chover isoladamente nas regiões Nordeste e no extremo norte capixaba, entre o final da tarde e início da noite. Ventos com moderada intensidade sopram no litoral metropolitano e litoral sul. As temperaturas variam entre 32°C máx. e 15ºC mín.

No domingo (18), está previsto pouca formação de nuvens sobre grande parte do Espírito Santo. Porém, há possibilidade de chuva rápida e esparsa no início do dia no litoral norte e à tarde em pontos isolados do sul serrano e parte do Caparaó. O ar fica abafado. Vento fraco a moderado no litoral norte e algumas rajadas moderadas a fortes no litoral metropolitano e litoral sul. Os termômetros devem marcar 33°C máx. e 15ºC mín.

A instabilidade climática ganha força no início da semana. O dia começa com sol, mas há expectativa de pancadas de chuva e trovoadas da tarde para a noite nas regiões Sul e no sul da Serrana. Na Grande Vitória e demais áreas da Região Serrana, sol pela manhã e possibilidade de chuva passageira à noite. Vento de até moderada intensidade no litoral do estado, sendo que algumas rajadas podem ser fortes no litoral metropolitano. As temperaturas podem atingir os 33ºC máx. e 15ºC mín.

