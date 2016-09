Agricultores de programas apoiados pela Fibria fazem encontro sobre comercialização em Aracruz (ES)

O objetivo do evento foi discutir formas de potencializar a venda dos produtos

Um grupo de 49 agricultores familiares de programas apoiados pela Fibria participaram, no dia 1º de setembro, de um evento cujo enfoque foi a comercialização do que produzem. Realizado na comunidade de Cachoeiro do Riacho, em Aracruz (ES), o encontro também reuniu consultores da Fibria, do Programa de Desenvolvimento Rural Territorial (PDRT) e do Programa de Sustentabilidade Tupinikim e Guarani (PSTG). O PDRT incentiva a agricultura familiar, por meio de apoio técnico para a produção de alimentos e organização das associações, e o PSTG desenvolve ações junto às comunidades indígenas visando, entre outras finalidades, incentivar a prática de atividades econômicas sustentáveis.

O 1º Encontro de Comercialização dos Agricultores do PDRT e PSTG foi realizado na sede da Associação de Cachoeiro do Riacho, em Aracruz (ES). Teve a participação de agricultores de Nova Esperança, Brejo Grande, Cachoeiro do Riacho, Gimuhuna/Mata Limpa, Boa Vista, Pirassununga e Lajinha, e das aldeias Irajá, Caieiras Velhas, Comboios, Córrego do Ouro, Pau-Brasil e Areal.

O encontro abordou temas como a melhor forma de embalar cada produto para venda, precificação, qualidade de produtos, fretes compartilhados, participação em feiras livres e o que o mercado espera dos agricultores familiares. Foram destaque a participação ativa e a interação dos agricultores familiares, que discutiram formas de buscar soluções em conjunto.

A consultora do Cedagro, uma das instituições que apoiam a Fibria no desenvolvimento dos programas que envolvem a agricultura familiar, destacou o bom resultado do evento. “O encontro foi muito produtivo, pois vai prepará-los para entrar no mercado, já que nem todos têm essa experiência. Serão reconhecidos como agricultores que produzem alimentos sem agrotóxicos na região”, disse a consultora Mayara Borges.

Ela destacou ainda um outro aspecto positivo: o lanche servido no Encontro foi produzido pelas mulheres da Associação de Cachoeiro do Riacho que participaram do Curso de Pães, Biscoitos, Doces e Compotas, realizado numa parceria que envolveu a Fibria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). “O encontro superou todas as expectativas”, disse Mayara.

Cláudia Cristina Belchior, consultora de Sustentabilidade da Fibria, também destacou como muito positivo o resultado do encontro. “Foi uma oportunidade para que os pequenos agricultores tivessem acesso a informações e orientações importantes para aprimorar a venda de seus produtos”, disse ela.

Por Rogeria Gomes – P6 Comunicação.