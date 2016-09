Associações médicas recomendam a vacina contra a dengue

Além da chancela da Organização Mundial de Saúde (OMS), a vacina foi incluída nos calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI)

Três das mais importantes associações médicas do Brasil estão recomendando o uso da vacina contra dengue disponível no Brasil atualmente. O imunizante aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro de 2015 já possui a chancela da Organização Mundial da Saúde e agora recebe a indicação da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

As sociedades recomendam, em nível individual, em seus calendários o uso rotineiro da vacina contra a dengue para pessoas que vivem em região de risco. No Brasil, a doença está presente em todas as regiões e só este ano já foram notificados quase 1,5 milhão de casos, com cerca de 500 mortes. O Sudeste tem o maior número de registros (837.400), seguido pelas regiões Nordeste (295.036), Centro-Oeste (154.359), Sul (76.465) e Norte (36.220).

Além do desconforto dos sintomas e do risco de óbito, a dengue provoca impactos financeiros. Os custos da doença para o País podem chegar até 1,2 bilhão de dólares por ano, o equivalente a cerca de 4 bilhões de reais. O valor faz parte de um estudo conduzido em seis capitais de quatro regiões brasileiras – Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife, Teresina e Belém – publicado na revista científica Plos de setembro de 2015.

A pesquisa contou com a coordenação nacional do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães-Fiocruz Pernambuco e da Universidade de Pernambuco. Foram avaliados 2.035 pacientes, atendidos em ambulatório ou hospital, dos setores públicos e privados de saúde, no período entre setembro de 2012 e agosto de 2013.

Lançada em agosto, a primeira vacina contra dengue aprovada no mundo é indicada para indivíduos entre 9 e 45 anos e são necessárias três doses, com intervalo de seis meses entre cada uma delas. A vacina reduz em dois terços a possibilidade de contrair a doença e protege em 93% dos casos graves. Segundo estudo publicado no Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, a vacinação contra a dengue no Brasil de indivíduos entre 10 e 40 anos seria capaz de diminuir em 81% os casos de dengue na população.

Produzida pelo laboratório francês, Sanofi Pasteur, é fruto de mais de 20 anos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, comprovados por meio de 25 estudos clínicos realizados com mais de 40 mil participantes em 15 países, inclusive no Brasil. A vacina também já está aprovada em cinco países: México, El Salvador, Filipinas, Costa Rica e Paraguai.

