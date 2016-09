Em entrevista antes de morrer, Domingos Montagner se declara à esposa!

Domingos Montagner morreu aos 54 anos, após um mergulho no rio Xingó, em Canindé do São Francisco, em Sergipe, onde gravava as cenas finais da novela Velho Chico

Nesta segunda-feira, dia 19, o jornal Extra divulgou uma entrevista inédita de Domingos Montagner, que faleceu na última quinta-feira, dia 15, após se afogar no rio São Francisco. A tragédia comoveu o Brasil inteiro, afinal, ator estava no ar como protagonista de Velho Chico, Santo dos Anjos, que quase perdeu a vida da mesma forma. Além disso, Domingos estava acompanhado de Camila Pitanga, que tentou salvar o amigo, sem sucesso.

Domingos, que morreu nas águas do rio São Francisco, sabia da importância que o rio tinha para o Brasil. Além de falar sobre seu personagem na novela das nove, o ator também comentou como é estar representando a realidade:

– Sou paulistano, urbano. Em Cordel Encantado, eu já tinha mergulhado no universo do cangaço, mas ali era uma fábula. Agora, em Velho Chico, estamos representando uma realidade, falando de um rio extremamente importante para todo o país. São questões geográficas, sociais, políticas. É um mergulho um pouco mais profundo na vida e nos costumes dos nordestinos e suas dificuldades. Eu adoro contar histórias, servir à História. Nada pode ficar à frente disso.

Antes de iniciar sua carreira na televisão, há oito anos, Domingos descobriu sua paixão no circo, como o Palhaço Agenor, um de seus maiores orgulhos. Já Santo, seu personagem na novela, Domingos acreditava ser um prato cheio para alguém como ele:

– Quando criança, nunca imaginei que seria ator ou palhaço. Eu queria mesmo era ser professor, e fui. Também já fui ilustrador, desenho bem desde moleque. Depois, o teatro e o circo mudaram minha vida. Hoje, digo com orgulho que sou o Palhaço Agenor. É uma arte muito, muito especial. Santo é ativo, forte, de luz. Ele toma as rédeas, toca a vida com propriedade, é ponta de lança. São muitas as relações: com Tereza, com Luzia, com a mãe, com o irmão, com os filhos; a devoção que ficou pelo pai. Como esse personagem é capaz de sobreviver a situações tão impactantes? Esse é um prato cheio para atores esquizofrênicos, como eu

Considerado um galã, Domingos não teve a oportunidade de viver um vilão, um de seus maiores desejos. O ator também revelou que sua atuação em Velho Chico aconteceu por causa de um remanejamento:

– Ia fazer um vilão em Sagrada família. (atual A lei do amor). Só que houve um remanejamento, e eu achei interessante a proposta, me entusiasmei com Velho Chico. Mas ainda quero fazer um malvado, seria muito bom.

Em uma de suas últimas entrevistas, Domingos falou sobre seu irmão, Francisco Montagner, que se manteve à frente da família durante toda a repercussão da tragédia. Além disso, ele se declarou para a esposa Luciana Lima, com quem esteve casado desde 2001 e possuía três filhos:

– Tenho um irmão mais velho, Francisco, tão parceirão quanto Bento é de Santo. Confio demais nele. Tocamos juntos a nossa história depois da partida dos nossos pais. Amor é um sentimento que não dá pra lutar contra. Quando se estabelece com força, não adianta. Adoro o romantismo. Minha geração é a das canções com letras envolventes, delicadas, poéticas. Ter um amor para a vida inteira não é uma obrigação, mas, quando você o descobre, tem que se entregar. Foi o que eu fiz há 15 anos.

Folha Vitória.