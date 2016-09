Inpe emite alerta para possibilidade de chuva de granizo em 26 municípios capixabas

Segundo o instituto, também podem ocorrer chuvas intensas e tempestade de raios, nesta terça-feira, nesses municípios, localizados na região sul do Estado

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta segunda-feira (19), um aviso de atenção para 26 municípios da região sul do Espírito Santo. Segundo o alerta, há possibilidade de ocorrer nessas regiões, nesta terça-feira (20), chuvas intensas, tempestade de raios e até queda de granizo.

Segundo a previsão do instituto, os municípios que poderão ser atingidos são: Alegre, Apiacá, Atilio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Ainda de acordo com o instituto, também deverão ser afetados municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O aviso de atenção é emitido pelo Inpe quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.

