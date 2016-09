NPJ da FAACZ oferece atendimento jurídico à população de Aracruz

Cumprindo o dever de promover processos de interação através da interdisciplinaridade, os alunos do curso de Direito da FAACZ prestaram a sociedade aracruzense atendimento jurídico, no último dia 15, na Praça Monsenhor Guilherme Schimitz, no Centro de Aracruz. O trabalho dos estudantes foi supervisionado pela coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), prof.ª Adriana Soneghet e pelo prof. Fábio Vargas Adami.

“Além dos benefícios promovidos para a população, as ações garantem a faculdade a certificação com Selo Instituição Socialmente Responsável, reconhecendo a importância do vínculo entre o universo acadêmico e a sociedade”, disse a coordenadora do NPJ da FAACZ.

Campanha de Responsabilidade Social

A ação social realizada pelo NPJ da FAACZ faz parte da 12ª Campanha de Responsabilidade Social promovida pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), que visa oferecer à comunidade atividades gratuitas nas áreas de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente.

Por Alessandro Bitti – FSJB/FAACZ