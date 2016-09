Sebrae ES traz novidades para Super Acaps Panshow

Além das tradicionais Rodadas de Negócios, a instituição traz para a mais nova edição da feira o Espaço de TI, o Espaço Mix e uma proposta diferenciada na área da panificação

Este ano, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae ES) estará presente naSuper Acaps Panshow com quatro espaços. Além das tradicionais e eficazes Rodadas de Negócios, que fizeram sucesso nas edições anteriores, a instituição marca presença na feira com um novo projeto na área de padarias e com mais dois outros espaços.

O Espaço de TI é um estande composto por seis empresas, que irão apresentar produtos e serviços voltados para automação comercial e softwares específicos para os setores envolvidos na feira.

Já o espaço Mix reúne micro e pequenas empresas de segmentos variados, que apresentarão seus produtos ao público. O objetivo, nos dois casos, é criar oportunidades para o empresário acessar novos mercados, apresentar e conhecer novas tendências e tecnologias.

Padaria

Ainda durante a Super Acaps Panshow, o Sebrae ES apresentará ao setor o projeto “Vem Pra Padaria”. Ele é fruto de um convênio entre a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (ABIP), Instituto Tecnológico da Panificação e Confeitaria (ITPC) e Sebrae Nacional, que desenvolve uma série de ações voltadas ao desenvolvimento do segmento.

Dentre essas, há uma que se propõe a elaborar estratégias para aumentar o consumo de produtos panificados no Brasil. Por meio dessa ação, foi elaborado um modelo de movimento de valorização do pão e da padaria brasileira, resumido na hashtag #vemprapadaria.

Ela envolve a criação de um hot site e de uma fanpage na qual as empresas se cadastram e informam produtos que são destaques em suas lojas, chamando as pessoas a consumirem e conhecerem cada empresa.

O modelo proposto estimula, ainda, a realização de ações de marketing que valorizem a panificação e sua capacidade de estar ao lado do público, funcionando como uma extensão da casa, com produtos artesanais que despertam a memória afetiva dos consumidores.

Durante a feira, serão demonstrados alguns tipos de produtos e serviços inovadores que as padarias disponibilizam em seus espaços, e marcam esse momento de revalorização dos produtos artesanais, dos ingredientes regionais e da própria confeitaria brasileira, sendo usados como diferenciais de mercado.

Rodadas de Negócios

Este ano, as Rodadas serão realizadas da seguinte forma: o 2º dia de feira contará com a presença dos supermercadistas como compradores. Já no 3º dia, as panificadoras serão as compradoras. Essa dinâmica facilitará a política comercial a ser apresentada pelos fornecedores, tais como tabela de preços, logística de entrega, entre outros.

“As Rodadas de Negócios têm mostrado êxito quando realizadas durante feiras e eventos, pois permitem a aproximação de compradores e fornecedores, principalmente em momento de crise econômica, ajudando a impulsionar o setor no Estado”, comentou o diretor técnico do Sebrae ES, Benildo Denadai.

A Feira

A Super Acaps Panshow é realizada pela Associação Capixaba de Supermercados (ACAPS), em parceria com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Espírito Santo (Sindipães), e correalizada pelo Sebrae ES.

A feira acontece entre os dias 20 e 22 de setembro, no Pavilhão de Carapina, e reunirá, em um só ambiente, supermercadistas, panificadores, industriais, varejistas, atacadistas, distribuidores, proprietários de restaurantes, bares, hotéis e fornecedores de produtos e serviços.

Por Paula Varejao Rabello Leao.