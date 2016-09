Sem acordo, greve dos bancários chega ao 15º dia em todo o País

A categoria exige reposição da inflação, mas bancos ofereceram reajuste inferior. Os bancos ofereceram 7% de reajuste salarial, o que foi recusado pelos trabalhadores

Trabalhadores do setor bancário chegam ao 15º dia de paralisação. Na última segunda-feira (19), 12.727 agências e 52 centros administrativos estavam fechados em todo o País, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf). O número representa mais da metade das agências. A greve começou no último dia 6.

No Espírito Santo, 335 agências fecharam em virtude da greve – 186 na Grande Vitória e 149 no interior—, além de três departamentos da Caixa e dos prédios do Bandes, do Centro de Processamento de Dados do Banestes (CPD) e da Pio XII (Banco do Brasil). Nacionalmente, fecharam 12.386 agências e 46 Centros Administrativos paralisados.

Principais reivindicações dos bancários:

• Reajuste salarial: reposição da inflação (9,57%) mais 5% de aumento real.

• PLR: 3 salários mais R$8.317,90.

• Piso: R$3.940,24 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em valores de junho último).

• Vale alimentação no valor de R$880,00 ao mês (valor do salário mínimo).

• Vale refeição no valor de R$880,00 ao mês.

• 13ª cesta e auxílio-creche/babá no valor de R$880,00 ao mês.

• Melhores condições de trabalho com o fim das metas abusivas e do assédio moral que adoecem os bancários.

• Emprego: fim das demissões, mais contratações, fim da rotatividade e combate às terceirizações diante dos riscos de aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal, além da ratificação da Convenção 158 da OIT, que coíbe dispensas imotivadas.

• Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): para todos os bancários.

• Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós.

• Prevenção contra assaltos e sequestros: permanência de dois vigilantes por andar nas agências e pontos de serviços bancários, conforme legislação. Instalação de portas giratórias com detector de metais na entrada das áreas de autoatendimento e biombos nos caixas. Abertura e fechamento remoto das agências, fim da guarda das chaves por funcionários.

• Igualdade de oportunidades: fim às discriminações nos salários e na ascensão profissional de mulheres, negros, gays, lésbicas, transsexuais e pessoas com deficiência (PCDs).

Pagamentos

Mesmo com a paralisação, os pagamentos devem ser efetuados até o dia do vencimento, caso contrário, o cliente poderá pagar multa por atraso. Há alguns canais alternativos para realizar transações financeiras e evitar atraso nas contas.

Confira:

Caixas eletrônicos, internet banking, o aplicativo do banco no celular (mobile banking), operações bancárias por telefone e também pelos correspondentes, que são as casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados, são as principais opções que os bancos oferecem aos clientes para resolver as pendências no período.

Durante a paralisação, os caixas eletrônicos serão abastecidos normalmente. O cidadão que optar por este tipo de serviço, pode realizar saque, pagamento, transferência, depósito, retirada de folha de cheque, entre outras opções. Os saques noturnos são limitados a R$ 300 e o valor para saque diurno varia dependendo da instituição financeira.

Já nos correspondentes bancários, que são os estabelecimentos credenciados pelos bancos, é possível efetuar saques, depósitos e transferências. Nesses estabelecimentos ainda é possível solicitar cheque especial e empréstimo por consignação para aposentados/pensionistas do INSS.

Para quem não quer sair de casa o internet banking, ou mobile banking, é a melhor opção. Cada vez mais os bancos aprimoram os sites e aplicativos para celulares e o cliente pode realizar transações como consulta de saldo e extrato, transferência e até pagamentos com comodidade. Para isso, basta cadastrar uma senha. Em alguns bancos, no entanto, o cadastro dessa senha precisa ser realizado pessoalmente, em uma agência.

