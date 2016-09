Cidade do Rio de Janeiro terá o primeiro empreendimento especial para estudantes

Estamos atendendo uma empresa focada na administração de prédios de uso exclusivo para estudantes, a ULIVING Brasil. A empresa começou em 2013 com pesquisas e estudos e hoje, já opera dois prédios, um em Sorocaba e outro aqui na Capital. Eles vão investir no Rio de Janeiro, especificamente na cidade de Macaé, distante 200 quilômetros da capital fluminense. A cidade está se tornando um Pólo Universitário da região. Após a Prefeitura de Macaé doar uma área, hoje conhecida como Cidade Universitária, lá foram instaladas três universidades públicas: a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Faculdade Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), que oferecem juntas 17 cursos de graduação e dois cursos de pós-graduação para aproximadamente 4 mil alunos.

A cidade conta também com universidades particulares, aumentando para um total de 8.500 estudantes matriculados em cursos de graduação, 80% desse total, ou seja, cerca de 6.800 alunos, vem de outras cidades, é o que mostra um estudo feito pela EducaInsights, empresa especializada em pesquisas no setor educacional. De olho nesse mercado e antecipando uma tendência que cresce anualmente no país, a ULIVING Brasil vai lançar um empreendimento em Macaé, voltado exclusivamente para o público estudantil. “O primeiro edifício, que terá capacidade para 130 estudantes, será construído no bairro da Riviera Fluminense, já está com o projeto aprovado e o investimento total será de R$ 12 milhões” conta Juliano Antunes, CEO da ULIVING.

“A demanda é grande demais. Esse primeiro projeto vai começar a ser construído, com previsão de entrega para o inicio de 2019 e nosso objetivo é lançar outros, na mesma região. Os estudantes que chegam na cidade têm uma enorme dificuldade de encontrar um local adequado para morar”, explica. “A ULIVING oferece muito mais do que uma moradia para estudantes. Nossa estrutura passa muita segurança tanto para eles quanto para os pais, pois criamos uma comunidade onde eles se divertem, conhecem outras pessoas, participam de eventos e se integram. Queremos promover o encontro” – declara Juliano.

O empreendimento terá academia completa, espaços de compartilhamento para estudos e reuniões, auditório para apresentações e eventos, área de convivência, solarium com churrasqueira, sala de jogos, bicicletário e lavanderia coletiva.

A previsão de abertura é janeiro de 2019.

Por Maria Carolina Rossi