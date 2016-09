Imóveis com lances iniciais entre R$ 41 mil e R$ 3,8 milhões em leilão do Banestes

Entre as opções estão propriedades rurais, casas, apartamentos e terrenos. Os bens estão distribuídos em 11 municípios capixabas, além dos estados São Paulo e Bahia

Um imóvel rural de 4,6 alqueires em Dores do Rio do Rio Preto, na região do Caparaó, com lance inicial de R$ 41,2 mil; um terreno de mais de 6 mil metros quadrados em uma área residencial de Laranjeiras, na Serra, por no mínimo R$ 3,83 milhões. Essas são algumas das opções de imóveis que o Banestes vai leiloar no próximo dia 05 de outubro, a partir das 15 horas.

Entre as opções estão propriedades rurais, casas, apartamentos e terrenos. Os bens estão distribuídos em 11 municípios capixabas, além dos estados São Paulo e Bahia. No Espírito Santo, 11 imóveis ficam na Grande Vitória. Os demais estão nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição da Barra, Dores do Rio Preto, Iconha e São Mateus.

Já os situados em São Paulo estão localizados em Campos do Jordão (casa com 321,76 m² de área construída em terreno de 1.795,27m²) e em Praia Grande. Na Bahia, será leiloado um terreno urbano no município de Teixeira de Freitas.

Os lances poderão ser feitos e acompanhados pela internet e também presencialmente, na sede administrativa do banco, no Centro de Vitória (Ed. Palas Center – Bloco B – 10º andar). Os interessados em adquirir bens ofertados contam com a opção de compra financiada pelo Banestes e/ou utilização de recursos do FGTS, dependendo do tipo de imóvel.

Para participar do leilão eletronicamente, o interessado precisa efetuar o cadastro no site www.colodeteleiloes.com.br. É necessário aceitar as regras de uso do site e enviar cópia dos documentos solicitados, para que o cadastro seja liberado para oferta de lances. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas. Os lances serão conduzidos pelo leiloeiro oficial Mauro Colodete. A relação completa dos imóveis está disponível no site Banestes. http://banestes.com.br/publicacoes_legais/leiloes.htm

Folha Vitória.