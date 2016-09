Inspire-se nas frutas para a primavera

Com a chegada da Primavera, estação mais alegre do ano, as frutas, assim como as flores, invadem a temporada com suas cores exuberantes e ingredientes saudáveis.

As frutas oferecem uma infinidade de nutrientes e vitaminas que são uma fonte de beleza inesgotável, excelente para cuidar da pele e cabelos e conseguir um brilho natural incomparável.

Além desses benefícios, que são encontrados nos produtos das marcas de beleza abaixo, as frutas aparecem também nos acessórios da Arezzo, Pandora e Swarovski e tornam qualquer look mais divertido.

Selecionamos alguns produtos e acessórios inspirados em frutas que vão deixar a sua estação mais colorida e fresh. Confira nossas escolhas:

ADCOS

Sabonete Neutro de Aloe Vera – R$110 (500ml)

Sabonete com tensoativo derivado do coco que o torna mais suave.

* Limpa profundamente sem agredir a pele.

* Mantém a hidratação natural da pele.

* Ideal para higiene diária de face, corpo e assepsia das mãos.

* Forma uma espuma densa e cremosa.

* Deixa a pele com perfume suave.

* Dermatologicamente testado.

AREZZO

Porta moeda de frutas – Preço sob consulta

GUERLAIN

KissKiss Precious Colours Silky & Delicious – R$170

A linha de batons KissKiss Precious Colours Silky & Delicious tem um batom para cada estilo, que deixa os lábios com um acabamento acetinado, permitindo-lhes recuperar sua plenitude e suavidade.

Este batom Guerlain deixa os lábios com a cor conversível e textura ultra confortável. É enriquecido com manteiga hidratante de manga e esferas de ácido hialurônico, que aumentam os lábios, enquanto seu tom equilibrado e brilho oferecem um acabamento acetinado vibrante.

JO MALONE LONDON

English Pear & Freesia Body & Hand Lotion – R$250

A fragrância conhecida como a essência do outono. A refrescância sensual das pêras maduras é envolvida por um buquê de frésias brancas, e suavizada pela combinação de âmbar, patchouli e madeira. Enriquecido com óleo de coco, nossa Body & Hand Lotion é absorvida instantaneamente, proporcionando hidratação enquanto suas propriedades difusoras de fragrância ajudam na radiação do aroma na pele.

KERÁSTASE

Elixir Ultime Crème Fine – R$ 225,00

Formulado com extrato de romã, o BB Cream nutre, repara e garante uma finalização perfeita.

L’OCCITANE AU BRÉSIL

Creme Hidratante Firmador Caju – R$ 99,00 (200ml)

Este creme hidratante com extrato de Caju proporciona uma ação firmadora na pele imediatamente após a aplicação*. A fórmula com efeito tensor deixa a pele visivelmente mais firme e resistente*, além de mantê-la hidratada por 48 horas**.

*Teste em uso com 33 voluntárias por 4 semanas. **Teste de corneometria com 12 voluntárias.

Sabonete Massageador Caju – R$ 21,00 (90g)

Inspirado nas belas curvas do Caju, este sabonete de base vegetal limpa e massageia o corpo. Com partículas de Caju, ele ajuda a ativar a circulação da pele com a ação da massagem, preparando-a para receber o tratamento cosmético firmador.

L’OCCITANE EN PROVENCE

Eau de Toilette Cedrat para Homens – R$ 258,00 (100ml)

Com sua aparência incomum, sua casca espessa e áspera, a cidra é uma fruta cítrica eminentemente masculina. Esta Eau de Toilette combina as notas alegres e refrescantes da polpa da cidra com o rastro levemente amadeirado de sua casca.

Duo Corporal Aromacologia Revitalizante – R$ 266,00

Esfoliante Corporal Revitalizante e Sabonete Líquido Revitalizando, com óleos essenciais de limão, alecrim, laranja, gerânio, menta e grapefruit, estes produtos revitalizam e limpam suavemente a pele sem ressecá-la. Seu aroma 100% natural é comprovadamente revitalizante, trazendo mais energia para começar o seu dia.

L’OREAL PROFESSIONNEL

Linha Myhic Oil

Formulado com 11 óleos essenciais, entre eles, abacate e laranja para um equilíbrio entre nutrição, proteção, brilho e leveza. Shampoo R$89,00, condicionador R$123,00, máscara R$167,00, óleo R$156,00 e Crème Universelle R$123,00

PANDORA

Charm Morango Silvestre de Prata de Lei e Zircônias – R$ 255,00

Charm Melancia Tropical de Prata de Lei e Zircônias – R$ 255,00

SWAROVSKI

Pineapple de cristal – R$ 4.750,00

VIZCAYA

Máscara Blonde Action – R$30,90

A máscara Blonde Action é o produto ideal para tratar dos fios loiros, sejam eles, naturais, tingidos, com mechas ou reflexos.

Contém o incrível Complexo Activeshine Amazon – um composto com Óleo de Babaçu e Manteiga de Murumuru – que hidrata e restaura completamente os fios, e é rico nos Extratos de Girassol e Camomila, responsáveis pela luminosidade e intensidade dos fios loiros. Contém Proteção UV, Água Termal de Vizcaya, é livre de parabenos e dermatologicamente testado.

Créditos

ADCOS

SAC: 0800 722 1123

www.lojaadcos.com.br

www.adcos.com.br/unidades

@OficialAdcos

Arezzo

Rua Oscar Freire, 808

Tel : (11): 3081-4929

www.arezzo.com.br

GUERLAIN

SAC: 0800 170 506

Venda exclusiva nas lojas físicas e online da Sephora Brasil: www.sephora.com.br

@guerlain

Kerástase

SAC 0800 701 7127

JO MALONE LONDON

jomalone-iguatemi@jomalone.com

(11) 3031-4178

@jomalonelondon

Kerástase

SAC 0800 701 7127

L’Occitane au Brésil

SAC 0800 171 272

www.loccitaneaubresil.com

L’Occitane en Pronvence

SAC 0800 171 272

www.loccitaneneprovence.com.br

L’Oréal Professionnel

SAC 0800 701 7127

Pandora

Rua: Oscar Freire, 809

Tel: (11) 3081-3301

SAC Pandora: 0800 882 1137

www.pandorajoias.com.br

SWAROVSKI

SHOPPING IGUATEMI – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 01489-900 Sao Paulo

Tel: (11) 38167111

www.swarovski.com

Vizcaya

SAC: 0800 8492 292

www.vizcaya.com.br

@vizcayacosmeticos

Informações para a imprensa

MktMix Assessoria de Comunicação

(11) 3060-3640 – ramal 3607

Maíra Simões

maira@mktmix.com.br