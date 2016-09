Já escolheu o setor que vai curtir o Festeja ES? Confira o mapa da estrutura do evento

A 2ª edição do Festeja Espírito Santo vai reunir grandes nomes do sertanejo universitário da atualidade no dia 29 de outubro. Estão confirmados os artistas Marilia Mendonça, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima e Marcos e Fernando. Para que o público possa aproveitar ao máximo os shows dos seus ídolos, o evento vai contar com uma ampla estrutura montada no Pavilhão de Carapina.

A área do festival vai contar com quatro setores, sendo: pista, camarote vip, open bar, que terá vodka nacional, cerveja, suco, refrigerante e água liberados e o Backstage, que será all inclusive, com vodka importada, serviço de buffet, cerveja, refrigerante, suco, água e muito mais. Nesses dois últimos setores, a classificação é de 18 anos. Nos demais espaços, o acesso é liberado para maiores de 16 anos.

Os ingressos do Festeja Espírito Santo estão à venda na loja oficial, situada no 2º piso do Shopping Vitória, nas lojas Jaklayne Joias e, também, no site www.blueticket.com.br. Os valores estão sujeitos a taxa de serviço. Mas, é melhor não perder tempo. As vendas estão a todo vapor.

Festeja ES 2016

Data: 29/10

Atrações: Marilia Mendonça, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima e Marcos e Fernando

Local: Pavilhão de Carapina

Horário abertura dos portões:

Ponto de vendas: Loja Festeja – 2º piso do Shopping Vitória, lojas Jaklayne Joias ou no site www.blueticket.com.br.

Classificação: 16 anos nos setores Pista e Camarote Vip. Nos demais 18 anos.

Valor dos ingressos:

PISTA

1º Lote: R$ 40.00 (meia) R$ 80,00 (inteira) ESGOTADO

2º Lote: R$ 50.00 (meia) R$ 100,00 (inteira)

CAMAROTE VIP

1º Lote: R$ 90.00 (MEIA) R$ 180,00 (inteira) ESGOTADO

2º Lote: R$ 100.00 (MEIA) R$ 200,00 (inteira) ESGOTADO

3º Lote: R$ 120.00 (MEIA) R$ 240,00 (inteira)

CAMAROTE OPEN BAR (vodka nacional, cerveja, suco, refrigerante e água à vontade)

1º Lote: R$ 160.00 (meia) R$ 320,00 (inteira) ESGOTADO

2º Lote: R$ 180.00 (meia) R$ 360,00 (inteira) ESGOTADO

3º Lote: R$ 200.00 (meia) R$ 400,00 (inteira)

CAMAROTE BACKSTAGE (vodka importada, serviço de buffet, cerveja, refrigerante, suco, água e muito mais)

1º Lote: R$ 300.00 (meia) R$ 600,00 (inteira) ESGOTADO

2º Lote: R$ 350.00 (meia) R$ 700,00 (inteira) ESGOTADO

3º Lote: R$ 400.00 (meia) R$ 800,00 (inteira)

Obs. Os valores dos ingressos estão sujeitos a taxa de serviço.

