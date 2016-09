Pier 21 apresenta primeira produção cinematográfica de Tiago Iorc

Novo trabalho do músico, “Troco Likes Ao vivo”, será transmitido em Brasília, com exclusividade para o Cinemark do Pier 21, nos dias 27 e 29 de setembro

Dirigido pelo próprio cantor, a produção “Troco Likes Ao vivo – Um filme de Tiago Iorc” marcará presença nas telas do Cinemark. O Pier 21 recebe em Brasília, com exclusividade, a primeira produção cinematográfica do artista, nos dias 27 e 29 de setembro, às 20h.

A atração será transmitida apenas em 13 cidades brasileiras, apenas 19 complexos da Rede Cinemark foram contemplados com a exibição. Entre as cidades selecionadas estão: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba e Goiânia.

Gravado em abril deste ano, em Belém (PA), o show conta com músicas do álbum “Troco Likes”, lançado por Iorc em 2015 pelo slap, e do EP “Sigo de Volta”. Além disso, o repertório ainda traz os sucessos “Um Dia Após o Outro” e “Dia Especial” e uma regravação de “Sorte”. A gravação foi dirigida pelo próprio cantor, editada sem cortes e feita com apenas uma câmera, tornando-o bastante espontâneo. “Vejo esse registro como um encontro de duas grandes paixões minhas: música e cinema”, ressalta Iorc.

Para a diretora de marketing da Cinemark, Bettina Boklis, a exibição do show é importante para diversificar ainda mais o conteúdo apresentado pela Rede. “Além dos grandes lançamentos do cinema, temos apresentado filmes clássicos, partidas esportivas, entre outras atrações. É muito bom poder prestigiar a música brasileira com um show inédito de um artista tão talentoso como o Tiago”, complementa.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos nas bilheterias dos complexos participantes ou pelo site da Rede (www.cinemark.com.br). Os valores são de R$40 (inteira) e R$20 (meia) para salas tradicionais e R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) para as salas VIP. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto.

Serviço – “Troco Likes ao Vivo – Um filme de Tiago Iorc”:

Data: 27 e 29 de setembro

Horário: 20h

Duração: 55 minutos

Preço: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia); Sala Vip R$ 70 (inteira) R$ 35 (meia)

