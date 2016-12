Governo do Estado paga adiantado os salários de dezembro e injeta mais de meio bilhão de Reais na economia

Valor total da folha bruta de dezembro que será paga amanhã é de *R$512 milhões*

Os servidores públicos estaduais recebem nesta quarta-feira (21) o salário do mês de dezembro. Mesmo com um cenário de crise na economia, o pagamento foi adiantado em comparação ao calendário normal. Ao todo, aproximadamente meio bilhão de Reais está sendo injetado na economia do Estado a partir de hoje, gerando boas expectativas para o comércio.

O governador Paulo Hartung afirma que o pagamento antecipado do mês de dezembro foi possível por conta da política de austeridade fiscal adotada desde o primeiro dia da administração, em janeiro de 2015, possibilitando que o Governo do Estado encerre o exercício financeiro deste ano com todos os pagamentos em dia, incluindo prestadores de serviço, além de salário mensal e 13º salário dos servidores

“Todos sabem o ano difícil que estamos enfrentando. O ano de 2016, diferente do que estava previsto, foi um período de maior desafio em relação a 2015. A receita dos órgãos públicos, de modo geral, continua em queda e as despesas altas. Encerramos o ano com superávit e pagando todas as contas em dia. Com todo trabalho técnico, conseguimos ajustar as condições para realizar o pagamento antecipado dos servidores. Estamos pagando a folha mais cara do ano e, em um momento difícil como este, fruto de nosso ajuste e disciplina, estamos conseguindo antecipar o pagamento dos servidores como uma forma de apreço”, disse Paulo Hartung.

Saiba mais

Neste mês de dezembro, a folha do Executivo totalizou *R$512 milhões*, a maior do ano, devido a pagamentos como: indenização de férias, 1/3 de férias dos servidores em designação temporária que tiveram o contrato encerrado, proporcional de 13º dos servidores que ingressam durante o ano de 2016. Os servidores que já estavam em exercício receberam o 13° em valor único e integral no mês de aniversário.

Por Vitor Possatti Rodrigues.