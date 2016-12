O BRINCO IDEAL DE ACORDO COM O FORMATO DE ROSTO

Sabia que cada formato de rosto tem um brinco ideal? Confira aqui qual o modelo do acessório é melhor para você!

Assim como a maquiagem pode enfatizar ou disfarçar alguma do parte do rosto, modelos de brincos também podem influenciar na hora de montar uma produção. Seja com pedras, ou materiais diferentes, cada formato de brinco reflete uma ideia ao visual. Por isso, a consultora de moda Gi Borgaço do Clube do vestido, deu dicas para o VilaMulher de como escolher o brinco ideal para valorizar o formato de rosto. Confira e arrase!

Esse formato é considerado o formado perfeito, nele você pode usar todos os tipos de brinco sem medo de errar. Caso tenha o pescoço curto, evite os brincos muito longos.

Brincos para rosto redondo:

O ideal é alongar, por isso, use os modelos longos, assimétricos, grandes, e angulares para chamar atenção para o brinco. Evite os modelos pequenos e as argolas muito grandes, pois esses dão a impressão que o rosto é ainda mais arredondado.

Brincos para rosto rosto quadrado:

Quem tem esse formato de rosto, deve evitar os brincos quadrados, pois estes adicionam mais volume a região do maxilar. Brincos de tamanho mediano, de formato oval e argolas ficam muito bem neste tipo de rosto.

Brincos para rosto triangulo invertido:

O formato desse rosto tem a largura da testa maior que a do maxilar, então o ideal é equilibrar essas larguras usando brincos com mais volumes na parte debaixo, na altura do queixo. Ele pode até ser um pouco menor, mais fino perto da orelha e na parte debaixo maior. Os modelos de pedras ficam muito bom!

Brincos para rosto diamante:

Tem a largura da testa e do maxilar menores e a das maças mais largas, bem parecido com o triangulo invertido, a diferença é apenas na largura da testa. O ideal são brincos mais largos na parte debaixo, modelos de formas ovais e triangulares ficam perfeitos.

Brincos para rosto longo:

Esse formato ele é mais longo que largo, então deve-se evitar brincos finos e / ou longos, pois vai dar ainda mais a impressão que o rosto é ainda mais comprido. O formato do brinco pode ser oval, angular ou outro. O importante é dar volume nas laterais do rosto.

Por Thamirys Teixeira – VilaMulher.