Aprenda a fazer uma make glam para festas de fim de ano

Para arrasar nas festas de fim de ano, a maquiadora do Boticário, Suelen Johann, investiu em uma maquiagem cheia de glamour, com destaque todo voltado para os olhos. Com uma mistura de metalizado e glitter, côncavo marcado e pontos iluminados, ela consegue um resultado glam e sofisticado no olhar. Na boca, uma cor suave para harmonizar.

Confira o passo a passo:

1. Para minimizar os poros e dar um efeito “blur” na pele, comece o preparo da make com o primer. Na sequência, aplique base, corretivo e pó para uniformizar o tom.

2. Na região do olhar, primeiro corrija as sobrancelhas com um produto no tom dos seus fios e depois e depois use um primer de olhos para auxiliar na fixação e durabilidade da sombra.

3. No côncavo do olho, comece aplicando a sombra num tom vinho, e por cima, uma preta para dar um efeito de profundidade.

4. Na pálpebra móvel, para conseguir um efeito metalizado, aplique um tom de sombra perolado com o pincel úmidol. Por cima, ainda molhado, deposite o glitter com leves batidinhas.

5. Na parte inferior do olho, passe o lápis preto na linha d’água e com auxílio da sombra vinho esfume rente aos cílios. Finalize com muitas camadas de máscara de cílios.

6. O blush, no tom marrom, para afinar o rosto é aplicado na bochecha, logo abaixo da maça do rosto… em direção a orelha.

7. Por fim, aplique um batom suave, no tom nude rosado.

ESHOJE.