Cação Empanado com Coco e Molho de Mostarda

Ingredientes

400 g cação em cubos Blue Fish

sal e pimenta do reino a gosto

3 colheres (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de mel

50 g coco ralado

50 g fubá

50 g farinha Panko

02 ovos

Tomilho a gosto

Tempere o cação com tomilho, sal e pimenta do reino a gosto.

Empane o cação Blue Fish, primeiro passando no ovo, depois no fubá misturado com coco e farinha panko.

Frite o peixe na temperatura média para não queimar o coco.

Misture a mostarda com o mel e sirva com o peixe crocante.

Por Alessandro Eller – Folha Vitória.