Gusttavo Lima, Arlindo Cruz e Legião Urbana para curtir no Espírito Santo

E ainda tem mais! O cantor Léo Lima, SambADM, Zé Ricardo e Thiago, Phill Fernandes e a dupla João Felipe e Rafael agitam os eventos dos capixabas

O penúltimo fim de semana de 2016 está repleto de atrações! A sexta-feira conta com a ‘Abertura de Verão 2017’, na Luazul, em Guarapari. O evento conta com a presença da Banda Zen, DJ Robson Moreira e da dupla João Felipe e Rafael. Já na Nova Clube, em Vitória, a noite fica por conta de Léo Lima e a dupla Zé Ricardo e Thiago.

No domingo, Thiago Teté e Phill Fernandes agitam o natal na Nova Clube. Já no Villa Bohemia, em Vila Velha, quem agita a noite dos capixabas é o grupo SambADM. Na quarta-feira, dia 28 de dezembro, a Banda Legião Urbana desembarca no Multiplace Mais, em Guarapari, com seus maiores sucessos.

Já na última quinta-feira do ano, dia 29 de dezembro, o sertanejo Gusttavo Lima tem presença garantida no MultiplaceMais. Entre os maiores sucessos do cantor estão “Fui Fiel”, “Que Mal Te Fiz Eu”, “Homem de Família”, “Que Pena Que Acabou”, entre outros.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (23)

Abertura de Verão 2017

Atrações: João Felipe e Rafael, Banda Zen e DJ Robson Moreira

Horário: 22h30

Endereço: Luazul, Rua M3B, 371, Nova Guarapari, Guarapari/ES

Nova Clube

Atrações: Léo Lima e a dupla Zé Ricardo e Thiago

Endereço: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-6882

Wood’s Vitória

Atrações: noite especial com 8 atrações

Endereço: Avenida Dante Mixhelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Villa Bohemia

Atrações: Donato & Eduardo, Jongô, Havengar e convidados

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Usina Club

Atrações: Estevão & Willian, Juliana & Rafael, Lucas & Thiago, Donato & Eduardo e muito mais

Horário: a partir das 23h

Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras, Serra

Nook Beach Club

Atrações: Hugo Libardi & Rodrigo Leal, Bero Costa & Thales Gonzales, Bruno Matias & Rellyson Guerra, entre outras atrações

Endereço: Rua Inhoá, Vila Velha

Informações: 3325-0645

Barrerito Choperia

Atrações: Rian e Rodrigo

Endereço: Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica

Informações: 9 9810-4312

Exposição: Cores da Primavera

Horário: 19h

Local: Centro Médico Shopping Vitória

Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Entrada Franca

Casa Bamba

Atração: Forró da Ilha

Horário 18h

Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro Vitória

Domingo (25)

Nova Clube

Atrações: Thiago Teté e Phill Fernandes

Endereço: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória

Informações: 3022-6882

Villa Bohemia

Atrações: SambADM e convidados

Endereço: Rua Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha

Informações: 3075-0404 / 3075-0101

Exposição: Cores da Primavera

Horário: 19h

Local: Centro Médico Shopping Vitória

Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Entrada Franca

Quarta-feira (28)

Legião Urbana

Local: Multiplace Mais

Horário: a partir das 22 horas

Endereço: Rua Iriri, Quadra A – LT 09, Meaípe, Guarapari

Informações: www.multiplacemais.com.br

Wood’s Vitória

Atrações: Samba Wood’s, RDN e Arlindo Cruz

Endereço: Avenida Dante Mixhelini, 301, Vitória

Informações: 3019-6060

Exposição: Cores da Primavera

Horário: 19h

Local: Centro Médico Shopping Vitória

Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Entrada Franca

Quinta-feira (29)

Gusttavo Lima

Local: Multiplace Mais

Horário: a partir das 22 horas

Endereço: Rua Iriri, Quadra A – LT 09, Meaípe, Guarapari

Informações: www.multiplacemais.com.br

Nook Beach Club

Atrações: Dj Guga Prates, DJ Ferris, DJ Sharam Jey e Jess Benevides

Endereço: Rua Inhoá, Vila Velha

Informações: 3325-0645

Exposição: Cores da Primavera

Horário: 19h

Local: Centro Médico Shopping Vitória

Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Entrada Franca

