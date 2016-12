MUAY THAI: O SEGREDO DA BOA FORMA DE RENATA KUERTEN

Cheia de disposição e foco, a musa fitness diz que a luta vai muito além dos socos e pontapés

A modelo e apresentadora do programa Conexão Models, Renata Kuerten, é referência nos quesitos beleza e estilo de vida saudável. Atualmente, a top está entre as modelos mais requisitadas do Brasil e divide seu tempo entre a gravação do programa dominical da Rede TV!, desfiles, sessões de fotos e viagens à trabalho. Sempre com a agenda lotada, não é tarefa fácil manter o foco nos exercícios e na alimentação, por isso, Renata conta como conserva o corpo em total equilíbrio e dá dicas de como manter uma rotina de treinos.

“Mesmo com a correria do dia a dia, arranjo um tempinho para treinar. Faço isso, no mínimo, 3 ou 4 vezes por semana. Claro que prefiro ir à academia, mas nem sempre é possível. Então, quando viajo, faço exercícios como abdominais até no quarto do hotel”, diz Renata.

Além da musculação e aeróbica, a musa pratica o Muay Thai – um tipo de luta que melhora o condicionamento físico, define músculos e queima gordura localizada. ‘’Adoro luta, consigo trabalhar a concentração, disciplina e os músculos. E ainda me divirto. Isso é muito importante para não tornar o treino maçante’’, comenta a top.

O personal trainer Marcio Varoli é quem comanda os treinos semanais de 60 minutos da Renata Kurten; A aula começa com um aquecimento de corrida, polichinelos, saltos, alongamentos, flexões de braços, abdominais e agachamentos. Sem pausa e sem moleza, mas esse é só o começo. A série segue com sequencias de socos, chutes, cotoveladas e joelhadas, sem contar as famosas ‘luvas’, que são lutas simuladas com o parceiro, de alguns rounds que duram cerca de dois a quatro minutos. Para finalizar, o treinador aplica uma série de exercícios de condicionamento físico e alongamentos.

Fazer exercícios físicos regularmente e manter uma alimentação balanceada são um dos segredos que sempre fizeram Renata Kuerten se manter em boa forma. “Comecei a praticar esportes com 8 anos, nunca parei, sempre estava fazendo algo novo. Hoje me divido entre musculação, ioga, pilates, jiu jitsu e o muay thai”, conta.

De fora, a luta parece truculenta e apesar de render uma canela roxa às vezes, a ideia não é sair toda machucada e sim perder algumas calorias, tonificar, estimular a concentração e relaxar. “O treino é bem cansativo e puxado. Fácil não é, confesso, mas o Muay Thai me trouxe muita disposição, flexibilidade e equilíbrio para dar conta dos compromissos do dia a dia, eu super recomendo”, conclui Renata.

Por Thamirys Teixeira – VilaMulher.