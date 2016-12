Pedras ameaçam rolar e trilha é interditada no Morro do Moreno em Vila Velha

A retirada das pedras deve começar no início da próxima semana. De acordo com a Defesa Civil, a principal dificuldade para a realização do trabalho é a inclinação muito acentuada do local

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Vila Velha interditaram, nesta quinta-feira (22), uma das trilhas do Morro do Moreno. De acordo com os dois órgãos, a vistoria desta tarde constatou que há diversos blocos de pedra soltos no local que ameaçam a segurança da população.

O local é o mesmo em que um casal se acidentou no último domingo (18). Os cinco acessos à trilha foram fechados. A retirada das pedras deve começar no início da próxima semana. De acordo com a Defesa Civil do município, a principal dificuldade para a realização do trabalho é a inclinação muito acentuada do local.

No total, são 250 metros de trilha. Segundo a Defesa Civil de Vila Velha, o trecho mais crítico da trilha tem aproximadamente 50 metros: é a área onde fica o cipó que dá nome ao percurso. No local foram encontrados diversos blocos de pedra que ameaçam se soltar.

Folha Vitória.