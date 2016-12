PMs constroem trenó e fazem a alegria da criançada em Vitória

Papai Noel percorreu de trenó as principais ruas de diversos bairro de Vitória, mas com uma diferença, as renas tiveram um descanso e o transporte do bom velhinho foi puxado por uma viatura

Policiais militares do 1º Batalhão em Vitoria e que fazem parte da Patrulha da Alegria levaram a magia do Natal pelas ruas de Vitória. Pela primeira vez na história da PM, um trenó gigante do Papai Noel foi construído e, por onde o transporte do bom velhinho passou, a criançada recebeu doces e se encantou com o Papai Noel e a sua turma.

De acordo com o sargento Shuet, da Patrulha da Alegria, esta é a primeira vez que militares capixabas fazem um trenó.“Não tem registro na história da Polícia Militar capixaba e do Brasil uma ação como essa. Somos pioneiros e além de levar alegria neste tempo de Natal, procuramos aproximar a polícia da comunidade”, disse.

A Carreata de Natal da Patrulha da Alegria percorreu diversos bairros de Vitória na tarde desta quinta-feira (22). O trenó com as renas iluminadas, o bom velhinho e os patrulheiros da alegria percorreram as principais ruas dos bairros Itararé, Andorinhas, Santa Martha, Joana Darc, Resistência, São Pedro, Inhanguetá, Bela Vista, Santo Antônio, Centro, Monte Belo, Ilha de Santa Maria, Eucalipto e Tabuazeiro.

Nesta sexta-feira (23) a carreata passará pela Reta da Penha, Avenida Vitória, Praia do Canto, Jardim da Penha, República, Antônio Honório, Solon Borges, Aeroporto, Maria Ortiz, Goiabeiras Velha, Avenida Adalberto Simão Nader e Jardim Camburi.

O objetivo da Patrulha da Alegria é encerrar as atividades de 2016, levando esperança e solidariedade as comunidades com conscientização, educação, prevenção, tudo com muita diversão e alegria.

Folha Vitória.