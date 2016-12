Véspera será com sol e Natal terá chuva no Espírito Santo

No dia 25 há possibilidade de temporal, principalmente nos municípios que fazem divisa com o estado de Minas Gerais. As condições de chuva permanecem na segunda

A véspera de Natal dos capixabas poderá ser aproveitada na praia. Isso porque, de acordo com informações do Climatempo, no sábado (24) não há previsão de chuva em todo o Espírito Santo. Segundo o instituto, a partir desta quinta-feira (22) os dias já serão de calor, sol e sem chuva no Estado.

Veja a previsão para cada região!

Já no domingo (25), dia em que se comemora o Natal, as condições do clima podem mudar, principalmente nos municípios que fazem divisa com o estado de Minas Gerais. A previsão é de aumento das condições de chuva e há possibilidade de temporal.

Na próxima segunda-feira (26), o dia deverá ser de sol e calor, mas a partir da tarde pode haver pancadas de chuvas. Além disso, temporais acompanhados de raios também são previstos.

Folha Vitória.