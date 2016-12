Crianças realizam sonho e viram escritores no ES

Alunos de 4 e 5 anos escreveram e ilustraram um livro que contam emoções.

Ideia foi de duas professoras de escola de Vitória.

O sonho de seus alunos em virarem escritores fez duas professoras do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Rubens José Vervloet Gomes, em Vitória, transportar a imaginação dos pequenos, de 4 e 5 anos, para as páginas de um livro: “As Grandes Emoções de Brincar”, que foi lançado em dezembro.

Na obra, as crianças do grupo matutino deram vida às imaginações peculiares da idade através de suas 27 histórias e desenhos.

Elas relatam histórias com temas variados, como príncipes e princesas, super-heróis, brinquedos, desenhos animados, bichos e terror. As histórias sempre aparecem ao lado da foto de cada criança e de uma ilustração desenhada por elas.

Segundo a professora e uma das idealizadoras do projeto, Cátia de Souza Mattioli, o processo de criação durou cerca de duas semanas.

Ela e a outra idealizadora, a professora Rose Cristina Taquetti Peixoto Aguiar, pediam para as crianças relatarem as histórias e as digitavam no computador. As crianças também foram responsáveis pelas ilustrações.

A ideia do projeto surgiu depois da atividade “Plantar sonhos” desenvolvida no projeto “As grandes emoções dos pequenos”.

Cada criança relatou seu sonho, que foi escrito em pequenos corações de papéis. Uma das crianças disse que seu sonho era ser escritora de livros para crianças, depois outras também relataram o mesmo sonho.

Rose afirmou que os sonhos de alguns alunos tinham referência com a escola, com a aprendizagem de leitura, escrita e poderia se tornar realidade. “Acabou que os sonhos deles se tornaram também o nosso. Dissemos às crianças que poderíamos escrever histórias, ilustrá-las e fazer um livro de verdade”, afirmou.

No início, Cátia completa que a ideia era contar histórias que tinham referências com as emoções, pois era um dos temas trabalhados em sala de aula, mas diante dos relatos, o tema se ampliou.

No entanto, ela relata a importância de trabalhar com a emoção desde a educação infantil para o desenvolvimento pessoal.

“Nosso objetivo é que elas consigam expor o que sentem e solucionar questões a partir disso. Temos entendido que hoje as crianças têm crescido com dificuldades emocionais, quando chegam no ensino médio são chamados de inteligentes por dominar diversas áreas, mas muitas não conseguem expressar o que estão sentindo”, falou.

Ela conta que a participação da família também foi de grande importância, pois são os pais que contribuem com a leitura e ajudam as crianças nas tarefas. “Ao apresentar o projeto, os pais foram os maiores incentivadores para dar continuidade”, disse.

Para a mãe da aluna Isabela Braun Franzini, Léa Braun, os pais souberam do processo de criação, mas não puderam ver nada antes da conclusão do trabalho.

“A gente fica babando. Cada ponto do livro tem uma explicação. A escola trabalha muito com o lado lúdico da criança, eles imaginam várias coisas. É muito importante incentivar a leitura e a criação, em casa a gente brinca e estou sempre estimulando essas áreas. Fiquei curiosa para ver o resultado”, completou.

