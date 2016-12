Grande Vitória tem opções para quem quer se exercitar de graça

Horas a mais do horário de verão podem ajudar a dar ânimo para exercício.

Há opções de capoeira, circuitos nas areias, ioga, ginásticas, etc.

As horas a mais de claridade com o horário de verão trazem junto a disposição para fazer exercícios e aproveitar tudo que é ofertado nessa época. Na Grande Vitória, também é possível se exercitar de graça. Há opções de capoeira, circuitos nas areias, ioga, alongamentos e ginásticas, todos oferecidos pelas prefeituras.

Em Vitória, está disponível o Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), que oferece diferentes modalidades de atividades físicas para a população. Uma delas é a capoeira.

“Com o horário de verão, aumenta o número de pessoas experimentando a prática”, diz o técnico esportivo Luiz Pedro Tostes, o mestre Sapeba, que comandas as aulas de capoeira na Praia de Camburi.

Para participar, é preciso ir ao módulo SOE 1, na praia de Camburi, preencher uma ficha de participação e responder a um questionário, que vai direcionar o interessado para o nível adequado de atividade. É pedido também um atestado médico de aptidão.

Em Vila Velha, também sobram atividades gratuitas para a população. Uma delas é o circuito de exercícios nas areias das praias da cidade.

“O pessoal vem mesmo, participa bastante. Só pedimos um laudo médico. E, para pessoas acima de 40 anos, pedimos um laudo de cardiologista”, explica o professor de Educação Física Luciano Ferreira Martins, que comanda o circuito na Praia de Itaparica.

Orientação

O professor de Educação Física Silvio Roberto dos Santos Corrêa dá algumas dicas para quem quer praticar esportes.

“A temperatura aumenta o gasto calórico. Já à noite, o ritmo metabólico diminui. Então a tendência é diminuir o ritmo cardíaco. Isso tem a ver com a proximidade do sono”, explica Roberto.

O professor orienta aos praticantes de esportes a sempre fazer alongamento, ao final das atividades, para ajudar a diminuir o ritmo cardíaco.

Onde se exercitar

Vitória

Skate

A área para skate foi reformada e fica no quinto bolsão de estacionamento da Praia de Camburi

Núcleo de Incentivo ao Esporte e Lazer

Oferece material esportivo para quem quiser jogar na orla. Fica no quiosque 2, da Praia de Camburi

Projeto Bike Visão

Oferecidas aos domingos, das 9h às 11h, perto do píer de Iemanjá, em Camburi. Cegos podem andar em uma bicicleta dupla, conduzido por outro ciclista

Módulo de Serviço de Orientação ao Exercício (SOE)

Praça dos Desejos, Avenida Américo Buaiz e Enseada do Suá

Alongamento: terça e quinta às 18h20 Capoeira: segunda e quarta às 19h10

Ginástica: segunda, quarta e sexta às 18h20 e terça e quinta às 7h

Hidroginástica: segunda, quarta e sexta às 7h10

Praia de Camburi – Avenida Dante Michelini Jardim Camburi

Abdominal: terça e quinta às 19h40 Alongamento: terça e quinta às 6h30, 7h30 e 19h

Circuito: quarta às 6h30 e sexta às 7h30

Ginástica: segunda às 6h30, 7h30 e 19h, quarta às 7h30 e 19h e sexta às 6h30 e 19h.

Praia de Camburi – Avenida Dante Michelini Jardim da Penha

Alongamento: segunda e quarta, às 18h50

Alongamento e abdominal: segunda e sexta, às 7h

Caminhada: segunda e quarta, às 8h

Capoeira: terça e quinta, às 19h30

Circuito: quarta, às 7h, sexta, 19h

Ginástica: terça e quinta, às 7h e às 19h

Hidroginástica: segunda, quarta e sexta, às 7h Vôlei: segunda, às 7h, quarta e sexta, às 8h

Ioga: terça e quinta, às 8h

Prainha de Santo Antônio

Avenida Dário Lourenço de Souza – Mário Cypreste

Alongamento: terça e quinta às 7h10 e quinta às 19h

Caminhada: terça às 19h

Ginástica: segunda, quarta e sexta às 7h10 e 19h

Ioga: segunda às 8h10

Pedra da Cebola, na Rua João Baptista Celestino, Mata da Praia

Alongamento: terça e quinta às 7h e 19h10

Ginástica: segunda, quarta e sexta às 7h e 19h Ioga: segunda e sexta, às 8h, e terça e quinta, às 18h

Vila Velha

Circuito Funcional, na Orla da Praia de Itaparica em frente a academia, com aulas as segundas e quartas-feiras, no período matutino e noturno. Aproximadamente, 250 alunos. Horário: 6h30 às 7h30, segundas, quartas e sextas; 18h às 19h e das 19h às 20h, nas terças, quintas e sextas

Grupo de Corrida, na orla da praia, em frente à academia percorrendo todo calçadão. Aulas às terças e quintas, no período matutino e noturno. Aproximadamente 140 alunos. Horário: 6h30 às 7h30; 18h30 às 19h30

Musculação: Academia ao lado do Bobs, de segunda a sexta, de 6h30 às 10h30 e 16h30 às 20h30(Vesp/noturno). Aproximadamente 400 alunos por dia.

Capoeira: Academia Ao Ar Livre. Segunda, quartas e sextas. Horário: 19h30 às 21h, a partir de 6 anos.

Serra

Parque da Cidade

Programa de Orientação ao Exercício Físico. São ações de promoção da saúde, com incentivo às práticas corporais e atividades físicas e alimentação saudável, para prevenção de doenças. Há aulas coletivas com orientação ao exercício aeróbico, ginástica localizada, alongamento e outros. É preciso ir ao parque, no horário das aulas, para mais orientações.

Cariacica

Trevo de Alto Lage

Circuito Técnico funcional, de segunda e quarta, às 18h

Ginástica para todos, na Arena PMC, segunda e quarta-feira, às 19h

Ginástica com ritmo, sexta-feira, às 19h

Castelo Branco

Ginástica com ritmo, segunda e quarta, às 19h

Ginástica do idoso, terça e quinta, às 6h30

Bela Aurora

Escola de voleibol, de segunda a sexta, das 18h às 22h, no Caramuru

Circuito funcional, nas terças-feiras, das 19h às 20h, na Praça Central

Ginástica com ritmo, quinta-feira, das 20h às 21h, na Praça Central

Unidade de Saúde Dario Paiva, em São Geraldo

Musculação, nas segundas, quartas sextas, das 6h às 9h

Ginástica do idoso, segundas, quartas e sextas, d as 7h às 8h

Musculação, terças e quintas, das 16h30 às 18h

Avenida Expedito Garcia, Campo Grande

Rua de Lazer, domingos, das 15h às 18h

Colégio São Geraldo

Ginástica do idoso, nas terças e quintas, das 7h às 8h

Maracanã (campo de futebol)

Escola de futebol, nas terças e quintas, das 8h às 10h

Cras de Padre Gabriel

Ginástica do idoso, nas terças e quintas, das 8h às 9h

Escola Renascer, em Padre Gabriel

Escola de handebol, nas segundas e sextas, das 13h às 17h

Jardim de Alah

Ginásticas para todos, terças e quintas, das 20h às 21h

Santo André

Ginástica para todos, terças e quintas, das 19h às 20h, na quadra

Escola de futebol, nas segundas, quartas e sextas, das 15h às 17h, no campo de futebol

Unidade de Saúde de Santo André

Ginástica do idoso, nas terças e quintas, das 7h às 8h

Jardim Botânico

Ginástica para todos, nas terças e quintas, das 7h30 às 8h30, e na sexta, das 6h40 às 8h, na Praça Saudável

São Geraldo II

Rua de Lazer, sábados e domingos, das 15h às 18h

Itacibá (na associação de moradores)

Ginástica do idoso, nas segundas, quartas e sextas, das 6h às 7h

Ginástica rítmica, segundas e quartas, das 14h às 16h

Karatê, segunda e quarta, às 21h

Ginástica para todos, segunda e quarta, das 19h às 20h

Jardim América (Praça Hugo Viola)

Ginástica para todos, nas segundas e quartas, das 20h às 21h.

