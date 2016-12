Neymar e Bruna Marquezine vão passar o Ano Novo juntos

Segundo o jornal Agora, os dois comemoraram seis meses juntos desde a reconciliação na festa à fantasia que rolou na última quarta-feira

Já estava difícil negar que o casal Brumar estava de volta depois do abraço todo fofo que rolou entre os dois durante as Olimpíadas e da aparição da atriz no lançamento da coleção de grife de Neymar, mas agora que os dois apareceram com fantasias combinando em clique postado pelo jogador, ficou impossível!

Segundo o jornal Agora, os dois comemoraram seis meses juntos desde a reconciliação na festa à fantasia que rolou na última quarta-feira, dia 21, para comemorar o aniversário do surfista Gabriel Medina em Maresias, São Paulo.

E de acordo com a publicação eles devem passar o Ano Novo juntos. Pela amada, o jogador decidiu cancelar os planos de passar a virada na Espanha e fará uma festa na sua recém-adquirida mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio.

Folha Vitória.