Representantes de várias classes profissionais apontam perspectivas nada animadoras para 2017

O cientista político disse que é possível, inclusive, que o governador Paulo Hartung (PMDB) entre na roda. “É possível que ali a gente encontre algum nome da política capixaba. O que, dependendo de quem for essas pessoas, pode embaralhar um pouco o jogo político-eleitoral para 2018, visto que o atual governador foi governador por dois mandatos, muito recentemente, época em que justamente aconteceu aqui esse grande desenvolvimento do petróleo. Então pode ser que para algum aliado seu ou talvez até pra ele, eventualmente, sobre alguma menção nessas delações”, frisou.

Economia

De acordo com o prognóstico do professor Arlindo Vilaschi, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), há probabilidade de que a economia brasileira continue em queda, apesar da previsão de alta de 1% do Produto Interno Bruto (PIB), feita pelo Ministério da Fazenda, para o ano de 2017 (em 2016 a previsão é de que o PIB tenha queda de -3,5%). A situação toda, segundo Vilaschi, é consequência das medidas já aprovadas pelo Congresso e Senado brasileiros.

“Com o governo só adotando medidas do receituário neoliberal, que acredita no mercado como força divina, lamentavelmente para 2017 a perspectiva é no mesmo patamar ou até pior do que em 2016. Ou seja, na falta de uma política econômica ativa de financiamento à micro, pequena e média empresas, na falta de política econômica ativa no sentido de liberar os bancos oficiais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, para facilitarem o crédito não só às empresas, mas aos empreendedores individuais e também às famílias, sem uma política econômica que incentive as estatais a fazerem investimentos que puxam o emprego e outras atividades que dinamizam economia, não se pode esperar melhoras em 2017”, lamentou o economista.

Terceira idade sem saúde e sem dinheiro

Definitivamente o cenário brasileiro para os que brevemente atingirão a terceira idade e para as futuras gerações não é nada favorável. A população brasileira vem crescendo e envelhecendo, e os gastos em saúde tendem a permanecer os mesmos, a partir da aprovação da PEC 55 no Senado que limita os gastos do Governo em todas as áreas. Diante disso, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), Carlos Magno Preti, é enfático ao afirmar ao prever problemas em 2017.

“O próximo ano será de muitos problemas na saúde. Se não tem dinheiro, não tem como melhorar a saúde. Os municípios estão todos com dificuldade financeira e o Estado também quebrado. A saúde precisa de investimentos”, disse ele.

Sem saúde é difícil pode trabalhar alguns anos a mais para poder gozar da aposentadoria integral, como deseja o Governo Federal. “A previdência no Brasil precisa ser tratada com seriedade, o que o Governo não faz. Em função do aumento da idade média da população e de questões demográficas, é preciso fazer uma mudança na estrutura da previdência, mas não se pode ter exceções (como as de deputados, juízes…) e não podemos tratar pessoas idosas e pessoas jovens que recebem rendas maiores da mesma forma. Quando se fala em previdência, falamos em pessoas que dificilmente vão chegar aos 70 anos, ou seja: vão contribuir e não vão receber. Desse jeito ela é inviável”, argumentou o economista Arlindo Vilaschi.

Para o cientista político Vitor de Angelo, caso a reforma da previdência seja aprovada, poderemos ter uma mobilização das diferentes classes nunca antes vista no Brasil, trazendo uma instabilidade política ainda maior, o que pode, inclusive, com o conjunto dos fatores, impedir que o presidente Temer chegue até o final do seu mandato.

“A reforma da previdência vai gerar uma mobilização que a gente ainda não assistiu, de partidos, sindicatos, categorias profissionais de todos os tipos, e isso só tendo a criar um clima de animosidade política ainda maior do que este ano, que ele (Temer) sequer governou o ano todo. Temos um componente econômico, um componente social importante, além do avanço da Lata Jato sobre o Congresso e sobre a base aliada do próprio Governo, portanto um componente político. Isso tudo tende a criar um clima político extremamente negativo e adverso para o Governo, cuja saída ainda não se sabe qual vai ser”, concluiu de Angelo.