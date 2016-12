Calor e temporais marcam esta última semana de 2016

Uma forte massa de ar quente predomina no Brasil. Esta última semana de 2016 será marcada por calor intenso na maior parte do país. Uma frente fria consegue avançar neste início de semana somente sobre parte do Sul do Brasil e logo é desviada para o oceano, devido à atuação de um bloqueio atmosférico. O calor pode provocar temporais de verão, segundo previsão do Instituto Clima tempo.

Espírito Santo

A maior parte do Espírito Santo segue sob atuação de uma massa de ar seco e quente, nesta segunda-feira (26), mas há previsão de grande instabilidade na quarta (28), de acordo com o Incaper. Para esta segunda, não chove na maioria das regiões, apenas alguns pontos do sul da Região Serrana e a Região Sul (exceto litoral) têm pancadas isoladas de chuva com trovoadas, a partir da tarde.

O vento sopra com até moderada intensidade no litoral norte e litoral da Grande Vitória. No litoral sul, algumas rajadas podem ser moderadas a fortes.

Já na quarta a instabilidade aumenta um pouco, provocando chuva e trovoadas em alguns pontos do sul da Região Serrana e a Região Sul (exceto litoral). Previsão de chuva também, a qualquer hora, no extremo norte, centro-norte da Região Noroeste e na Região Nordeste – sendo que a chuva ocorre pela manhã nas áreas próximas ao mar.

O vento sopra com até moderada intensidade no litoral norte e metropolitano de Vitória. No litoral sul, algumas rajadas podem ser moderadas a fortes.