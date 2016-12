Quer viajar em 2017? Veja 10 destinos nacionais saindo de Vitória que cabem no bolso!

Essa é a época de se organizar e já começar a programar algumas coisas que exigem um pouco mais de cuidado, como as viagens, por exemplo

A chegada de um novo ano sempre vem acompanhada de inúmeros planos e projetos. Essa é a época de se organizar e já começar a programar algumas coisas que exigem um pouco mais de cuidado, como as viagens, por exemplo.

Para a alegria dos brasileiros, 2017 chega cheio de feriados prolongados ao longo do ano. No Espírito Santo, os capixabas terão 14 feriadões e podem aproveitar bastante saindo para conhecer as belezas de outros Estados.

Os pacotes com saída do aeroporto de Vitória são para destinos variados e com preços acessíveis. Para os que não abrem mão de uma boa praia, tem opções como a famosa Jericoacoara, no Ceará ou Mata de São João, na Bahia. Quem quiser aproveitar o friozinho, pode conhecer o famoso município de Gramado, na Serra Gaúcha.

Confira outras opções!

Natal – RN

Período: Período válido para viajar entre 06/03 e 10/06

O que está incluso: Passagem aérea da cidade de origem para o aeroporto de Natal e do aeroporto de Natal para cidade de origem da opção de compra. Diárias em Praia de Genipabu na Pousada Praia de Genipabu ou similar (com café da manhã); 2 diárias em Praia da Pipa na Pousada Porto do Sol ou similar (com café da manhã);3 diárias em Natal no Cabanas Apart Hotel ou similar (com café da manhã).

Duração: 07 dias

Valor: A partir de R$ 3.018 (duas pessoas)

Maceió – AL

Período: Período válido para viajar entre 01/03 e 30/06

O que está incluso: Passagem aérea da cidade de origem para o aeroporto de Recife ou Maceió e do aeroporto de Recife ou Maceió para cidade de origem.2 diárias em Maragogi na pousada Costeira da Barra ou similar (com café da manhã); 2 diárias em Porto de Galinhas na pousada Farol do Porto ou Recanto da Preguiça ou similar (com café da manhã); 3 diárias em Maceió no Hotel Ciribai, Palma Nova ou similar (com café da manhã).1 dia de passeio na Praia do Gunga;

Duração: 07 dias

Valor: A partir de R$ 2.558 (duas pessoas)

Chapada dos Veadeiros – GO

Período: Período válido para viajar entre 01/02 e 30/06

O que está incluso: Passagem aérea da cidade de origem para o aeroporto de Brasília e do aeroporto de Brasília para a cidade de origem. Hospedagem: Em Alto do Paraíso na Pousada Camelot ou similar (com café da manhã).

Duração: 04 dias

Valor: A partir de R$ 1.398 (duas pessoas)

Gramado – RS

Período: Período válido para viajar entre 01/02 e 30/06

O que está incluso: Passagem aérea de cidade de origem para Porto Alegre e de Porto Alegre para cidade de origem. Hospedagem: em Gramado na Pousada Cabana da Mata, Pousada do Tirol, Hotel Alpenhof ou similar ou hospedagem em Canela na Pousada Caliandra da Serra, Pousada Altos da Serra ou similar, de acordo com a disponibilidade (com café da manhã)

Duração: 04 dias

Valor: A partir de R$ 1.398 (duas pessoas)

Jericoacoara – CE

Período: Período válio para viajar entre 01/03 e 30/11

O que está incluso: Passagem aérea da cidade de origem para o aeroporto de Fortaleza e do aeroporto de Fortaleza para cidade de origem da opção de compra. em Fortaleza no Navegantes Praia Hotel, Alpha Praia Hotel ou similar (com café da manhã); em Jericoacoara na Pousada Tropical Brasil ou similar (com café da manhã). ransfer: De ida e volta entre as cidades de Fortaleza e Jericoacoara, de acordo com a opção escolhida no momento da compra.

Duração: 05 dias

Valor: A partir de R$ 1.218 (duas pessoas)

Bonito – MS

Período: Período para viajar entre 05/03 e 30/06

O que está incluso: Passagem aérea da cidade de origem para Campo Grande e de Campo Grande para cidade de origem, mediante disponibilidade.5 diárias em Bonito na Pousada Solar do Cerrado, Pousada Voo das Garças ou similar (com café da manhã), mediante disponibilidade. 1 dia de passeio à Fazenda San Francisco, localizado no Pantanal, com safári fotográfico + chalana com pescaria de piranhas, acompanhado de um guia pantaneiro (almoço e lanche inclusos).Transporte de ida e volta do hotel para a Fazenda San Francisco;

Duração: 05 dias

Valor: A partir de R$ 2.590 (duas pessoas)

Foz do Iguaçu – PR

Período: Período para viajar entre 01/02 e 30/06

O que está incluso: Passagem aérea da cidade de origem para o aeroporto de Foz do Iguaçu e do aeroporto de Foz do Iguaçu para cidade de origem da opção de compra.Hospedagem: em Foz do Iguaçu no Mirante Hotel Foz do Iguaçu ou similar (com café da manhã). Traslado: De ida e volta do aeroporto para o hotel;

Duração: 03 dias

Valor: A partir de R$ 1.418 (duas pessoas)

Ipojuca – PE

Período: Período para viajar entre 01/03 e 30/06

O que está incluso: Passagem aérea da cidade de origem para o aeroporto de Recife e do aeroporto de Recife para cidade de origem da opção de compra. Hospedagem: em Porto de Galinhas no Nannai Resort & Spa com meia pensão (café da manhã e jantar)

Duração: 04 dias

Valor: A partir de R$ 6.158 (duas pessoas)

Belo Horizonte – MG

Período: Período para viajar entre 01/03 e 10/06

O que está incluso: Passagem aérea cidade de origem para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para a cidade de origem; Hotel: Em Belo Horizonte no Hotel Sol BH ou similar (com café da manhã); Em Tiradentes na Pousada Villa Alferes ou similar (com café da manhã); Em Ouro Preto na Pousada Clássica ou similar (com café da manhã);Aluguel de carro: 06 diárias de carro tipo econômico, km livre e com seguro parcial (retirada e devolução no aeroporto de Belo Horizonte).

Duração: 06 dias

Valor: A partir de R$ 2.848 (duas pessoas)

Mata de São João – BA

Período: Período para vijar entre 01/03 e 20/06

O que está incluso: Passagem aérea da cidade de origem para o aeroporto de Salvador e do aeroporto de Salvador para cidade de origem da opção de compra. Hospedagem: em Mata de São João no Iberostar Bahia com sistema de alimentação All inclusive (comidas e bebidas alcoólicas e não alcoólicas à vontade).

Duração: 04 dias

Valor: A partir de R$ 3.898 (duas pessoas)

