Rosto de modelo: nova cirurgia reduz as bochechas

A bichectomia é um procedimento muito famoso nos Estados Unidos e já foi aprovado por celebridades como Megan Fox e Angelina Jolie. Aqui, a cirurgia promete fazer a cabeça das mulheres. Essa técnica de nome estranho é um procedimento que tem como objetivo diminuir as bochechas, porque essa novidade nada mais é do que a retirada da bola de bichat, gordura que fica dentro na bochecha, que é responsável por deixar o rosto redondo. A retirada dessa parte faz com que as maçãs do rosto fiquem mais evidentes e deixe o rosto com aquele “aspecto de magra”. Mas, além do efeito estético que essa cirurgia proporciona melhora para pessoas que mordem muito as próprias bochechas.

De acordo com a dentista Catarina Riva, esse procedimento é muito simples, pois basta apenas uma anestesia local, seu tempo médio dura 40 minutos e, depois, o paciente já pode voltar à sua rotina normal. Além disso, a cirurgia tem um prazo de 90 dias para a cicatrização, mas, com apenas 15 dias a pessoa já vê um resultado visível. “Durante esse processo o rosto fica inchado. Por isso, o paciente precisa voltar ao consultório algumas vezes para fazer uma drenagem facial e aliviar esse inchaço”, comenta a dentista.

Catarina ainda comenta que muitas pessoas têm medo de fazer essa cirurgia, porque imaginam que, com o passar dos anos, a bochecha pode ficar mais flácida que o normal. “Não é isso que realmente acontece. Porque essa gordura pesa conforme a idade vai passando e, com o tempo, a pele fique mais flácida”, salienta.

Essa bola de bichat está entre dois músculos do rosto, mas não tem nenhuma ligação com essas partes, então acaba se tornando uma cirurgia sem riscos e o corpo não a produzir essa gordura novamente. Por isso, a dentista deixa claro que é muito importante que a pessoa tenha certeza do que vai fazer, pois a cirurgia é irreversível. A bichectomia só pode ser realizada a partir dos 18 anos.

