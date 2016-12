Saiba o que fazer para trocar os presentes de Natal

O natal é um momento de compartilhar presentes. Mas nem sempre se ganha algo que gosta, ou do tamanho correto, as vezes até com um pequeno defeito. Por isso a semana pós Natal é o momento de trocar os presentes. Mas você sabe o que tem que fazer? Quais são os seus direitos? E os direitos dos lojistas?

O Instituto Estatual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) disponibilizou em seu site uma cartilha com algumas dicas para as compras de fim de ano, que você pode ver aqui.

Nela além de informações de como realizar suas compras de maneira que não saia no prejuízo o Procon, orienta sobre a troca dos presentes. O Instituto destaca que apesar de ser uma prática comum no mercado, os lojistas não são obrigados a trocar produtos em perfeito estado, apenas porque o consumidor não gostou da cor, do modelo ou do tamanho.

Para isso o indicado é que antes de fazer a compra do presente, se informe sobre a possibilidade de troca do produto, além de saber sobre o prazo para realizar essa troca e as condições para realiza-la. O Procon de Vitória também tem em seu site os principais questionamento sobre troca de produtos, como:

– O fornecedor é obrigado a trocar um produto que não apresenta defeito? Não. A troca de produtos sem defeitos (vícios) é uma opção do fornecedor. Porém, se o consumidor for informado pelo fornecedor que existe a possibilidade de troca de produto nessas condições, será obrigado a fazer. Assim, se o fornecedor optar por trocar produtos sem defeitos pode definir as condições para realizá-la, mas deve sempre informar clara e previamente essas condições ao consumidor.

– O que fazer se for impossível a substituição do produto? Se o consumidor optar pela troca e não for possível a substituição do produto por outro da mesma espécie, poderá ser substituída por outro de espécie, marca ou modelo diferente, com a complementação ou devolução de eventual diferença de preço.

– Qual será o valor para efeito de troca de produto? O valor para troca do produto será o mesmo pago pelo consumidor no ato da compra, mesmo que este esteja em promoção ou tenha sofrido qualquer acréscimo no seu valor. Este procedimento deve ser adotado para troca de qualquer peça da loja independente do produto estar em promoção ou não.

– Como o prazo para sanar o defeito é contado? São 30 dias corridos e a contagem deve ser realizada a partir da formalização da reclamação que ocorre, geralmente, na emissão da primeira ordem de serviço.

– Posso alterar o prazo para conserto? Esse prazo de 30 dias poderá ser reduzido ou aumentado por acordo entre as partes, consumidor e fornecedor, não podendo ser inferior a sete nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, as cláusulas de prazo deverão ser acordadas separadamente, por meio de manifestação expressa do consumidor.

– Quem é o responsável pelas despesas com frete e assistência técnica? Se o produto apresentar qualquer defeito (vício) e, estiver dentro do prazo para reclamar, o consumidor poderá acionar qualquer fornecedor que participou da cadeia e que resultou na introdução da cadeia no mercado. Todos respondem solidariamente, não só pelas soluções dos defeitos apresentados como por quaisquer despesas decorrentes dele, como por exemplo, o preço do frete.

Ao consumidor não poderá ser repassado qualquer custo e despesas para a solução do problema apresentado, cabendo ao fornecedor acionado cobrir referidas despesas.

Direitos e registro de problemas

O consumidor pode saber dos seus direitos por meio do Código do Consumidor, acesse aqui e leia. Mas tiver problemas o consumidor pode registrar a reclamação pelo site do Procon-ES www.procon.es.gov.br, ou na sede do Procon de seu município ou no Procon-ES que fica na Avenida Princesa Isabel, 599, Ed. Março, 9º Andar, Centro, Vitória ou ainda no Faça Fácil em Cariacica.

