Aumenta o número de capixabas infectados de sífilis e hepatites no pacote de risco

Em 1º de dezembro foi celebrado o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, sem grandes razões de festa. Os casos da doença aumentam em todo o mundo em decorrência do sexo sem preservativo. A AIDS ainda é a Doença Sexualmente Transmissível (DST) mais perigosa, gerando o maior número de óbitos no Brasil (15 mil, em 2015) e no mundo. No Espírito Santo, foram 222 mortes em 2015.

Mas as relações sexuais sem preservativo não propagam somente a Aids. No pacote das DSTs estão incluídas doenças que podem levar à morte, como as que mais têm infeccionado os capixabas: hepatites B e C, e a sífilis. A prevalência delas no Espírito Santo tem sido considerada muito altas, com um aumento de 60% dos casos nos últimos três anos. Mas a maior preocupação com relação à sífilis é a forma congênita da doença, que traz complicações graves e irreversíveis para o bebê, caso este já não nasça morto.

“A cada ano temos visto aumento de casos de sífilis adquirida. Foram 2600 casos em 2015 e também tem aumentado em gestantes. Passou de 700 casos em 2014, para 1100 casos em 2015. Isso representa 19 casos de sífilis para cada mil nascidos vivos. É muito alto em gestantes, bem mais elevada do que a taxa média do Brasil”, explica a coordenadora do Programa Estadual de DST/Aids, Sandra Fagundes.

A sífilis, quando transmitida para o bebê, tem uma chance muito grande de levar à morte. “A sífilis em gestantes e adulto homem, já pode levar a uma doença sistêmica. Quando transmite para o bebe são 40% de chances de morrer na gravidez, parto ou após nascimento. Além disso, se não morrer, pode ter sequelas graves, lesões no cérebro, ficar cego, surdo, ter retardo mental, microcefalia, ter hepatite grave e lesões sérias para a vida toda”, completou Fagundes, informando que oito bebês morreram por sífilis no Espírito Santo, no ano de 2015, o dobro da quantidade de 2013.

Hepatites

De acordo com a coordenadora, a Hepatite B está em uma faixa moderada de prevalência no Espírito Santo, de acordo com critérios da OMS. A doença também é transmitida por relação sexual e, assim como a aids, atinge prioritariamente as faixa etária entre 15 e 29 anos. A doença também é pode ser transmitida de forma sanguínea. As consequências da hepatite B podem ser cirrose, levando à falência do fígado; câncer de fígado e problemas nos rins que pode levar à falência dos mesmos.

“Hepatite B é uma doença muito grave e pode levar ao câncer do fígado e situações graves com risco de vida. Felizmente temos vacina para Hepatite B para 100% das pessoas. A doença é de transmissão sexual sem uso do preservativo, mas também ocorre com qualquer objeto que perfure a pele. Mas principalmente por relação”, explicou Sandra Fagundes, que também alertou para o aumento da gonorréia no Espírito Santo.

“Gonorreia não é de notificação obrigatória. Corrimentos uretrais têm aumentado o número de casos. Se não tratada, pode levar à infertilidade. Se a mulher tem gonorreia e não trata pode ter infecção grave e problema grave no útero. A grávida pode passar uma infecção grave para o neném, na hora do parto. E disseminada no sangue a doença é grave e pode levar à morte”.

Mais de 400 casos no Hucam

Atualmente, 300 pessoas com hepatite C são acompanhadas no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), de acordo com as informações da doutora Tânia Reuter, coordenadora do Programa de DST/Aids do hospital. De acordo com ela, depois da AIDS, a hepatite C e a sífilis são as doenças sexualmente transmissíveis que mais infectam os pacientes. O perfil principal dos infectados pela doença são homens que fazem sexo com outros homens, de idade entre 15 e 19 anos.

“Ambas (sífilis e hepatite C) são doenças muito silenciosas e é preciso fazer o teste. A principal consequência da hepatite é a cirrose e câncer no fígado, e a sífilis pode causar doenças cerebrais e cardiovasculares. Ambas podem levar à morte. Hoje, em acompanhamento no meu serviço de doença infecciosa, são 300 casos hepatite C e 150 casos por ano de sífilis”, disse a doutora Tânia.

Felizmente, o tratamento da hepatite é feito com antivirais específicos por um período de três a seis meses, sendo curada. A coordenadora observa que, assim como nos dados da Secretaria de Saúde, os casos de sífilis nos pacientes do Hucam vêm aumentando nos últimos anos.

“As pessoas não sabem que são portadoras, pois a doença é silenciosa. O tratamento é à base de antibióticos e, quando a sífilis é recente, o tratamento é feito em duas semanas. Em casos graves, são duas semanas sob internação hospitalar”, contou.

Para fazer o teste para verificar as DSTs é preciso ir a uma unidade básica de saúde. O resultado sai em 10 minutos e acusa a presença das principais doenças.

