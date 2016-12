Exclusivo: homem é preso em flagrante suspeito de vender atestados médicos em Vitória

A reportagem acompanhou o flagrante ao homem suspeito. A polícia deu voz de prisão a Reinaldo de Souza Pimenta Júnior que teria marcado com uma suposta compradora

Um homem é investigado por suspeita de vender atestados médicos em Vitória. A equipe de reportagem da TV Vitória/Record teve acesso exclusivo à investigação.

A reportagem acompanhou o flagrante ao homem suspeito. A polícia deu voz de prisão a Reinaldo de Souza Pimenta Júnior, de 30 anos, que teria marcado com uma suposta compradora, próximo a um supermercado de Vitória. Foi através de um anúncio na internet que a polícia começou a investigar o suspeito.

A venda de atestados médicos é facilmente encontrada pela internet. Não há receio por parte dos fraudadores. O anúncio é postado nas redes sociais à espera de um comprador.

A produção de jornalismo da TV Vitória/Record chegou até o anúncio através de pesquisas na internet, até que um vendedor, que afirma morar na Grande Vitória, é encontrado. A equipe de jornalistas passou a manter contato com o homem que oferecia os atestados, a um preço popular.

Toda a negociação é feita através de um aplicativo de mensagens multimídia. Uma produtora envia um recado, e se mostra interessada em um atestado médico falso. O homem faz um sinal positivo, e a negociação continua.

A suposta compradora do atestado, diz estar preocupada com o valor do atestado, e o vendedor escreve que o preço é único: R$ 80. O valor é comparado pelo fraudador como o de uma consulta médica. O suspeito ainda diz que consegue atestados de um até catorze dias.

A produtora da TV Vitória/Record conseguiu concluir a negociação e acertou com o homem um atestado do dia dois de janeiro de 2017, até o dia nove, teoricamente 7 dias de folga do trabalho com o atestado fraudulento.

Durante a conversa pelo aparelho celular, o vendedor de atestados se identifica como médico e mostra rapidez no serviço. O suspeito se propõe a entregar o documento falso no mesmo dia, em qualquer lugar.

Momentos depois, o vendedor, porém, fica desconfiado. O suposto médico se preocupou em saber se que está comprando é homem ou mulher, por causa da foto no aplicativo. Após as últimas conversas, os dois combinam onde se encontrar.

A delegada titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações, Rhaiana Bremenkamp, diz que são várias as denúncias de atestados médicos falsos.

“Normalmente o atestado é real. Um documento formalmente verdadeiro, assim como o dado do médico. Esses criminosos ou furtam o carimbo dos médicos ou pegam o registro dos profissionais e mandam fazer um carimbo. Normalmente, pelos registros que temos, muitas vezes esse crime é cometido por ex-funcionários”, conta a delegada.

A equipe da delegacia foi até o local marcado com o suspeito pela nossa produtora. Logo após entregar o atestado médico no local combinado, a polícia aborda Reinaldo que recebe voz de prisão. Quando viu a equipe de reportagem da TV Vitória/Record, o suspeito escondeu o rosto.

“Eu fiz isso porque estou desemprego. Essa é a primeira vez que faço isso”, contou o suspeito.

O homem foi levado a pé pelos investigadores. Na delegacia, a polícia descobriu que já existia uma denúncia feita por um médico, contra Reinaldo em 2015.

“O próprio médico descobriu que ele tinha falsificado um atestado para ele mesmo e falsificou a assinatura desse médico. Agora já gente vai apreender todo o material que está com ele e darmos procedimento à investigação”, diz a delegada.

Com a detenção de Reinaldo, a polícia vai fazer buscas na casa dele e ver se consegue encontrar também o carimbo falso usado nos atestados.

