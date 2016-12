kibe Assado com Abóbora e Queijo

Ingredientes

500 g de acém moído duas vezes

300 g de trigo para quibe

½ xícara (chá) de abóbora cozida e amassada

1 colher (sobremesa) de manteiga

Sal e pimenta a gosto

100 g de requeijão

70 g de mussarela ou parmesão ralada grossa

Azeite para regar.

Modo de preparo

Hidrate o trigo com água durante 10 minutos.

Escorra e esprema.

Em uma tigela, misture a carne, o trigo, a abóbora e tempere com o sal, a pimenta e o hortelã.

Em um refratário retangular de 20 cm x 15 cm, untado com um pouco de manteiga, espalhe metade da massa do quibe, recheie com o requeijão e a mussarela e cubra com o restante da massa.

Regue com um pouco de azeite e asse no forno pré aquecido a 200ºC por 40 minutos.

DICA: Sirva com coalhada seca, a venda em casas de produtos árabes e supermercados.

Por Alessandro Eller – Folha Vitória.