Verão começa com praias sujas, falta de banheiros e duchas quebradas

O verão começou com forte, que promete não dar trégua. Uma excelente opção são as praias, certo?! Nem sempre. Pela Grande Vitória elas não estão nas melhores condições para banhistas. A balneabilidade do mar não dá sinal verde em toda extensão do litoral, mas ou o mar poluído ou nada. Pois faltam duchas e, quando estão instaladas, apresentam problemas no funcionamento.

E quanto aos banheiros? A secretária Jaine Martins, 28, disse que na praia de Camburi está complicada a situação. “A questão do chuveiro que é uma boa alternativa, mas esta quebrado. O banheiro também. A menina que trabalha aqui falou que já tem um tempo que está quebrado”, reclamou.

A estudante Júlia Assunção, 16, foi à praia da Ilha do Boi curtir férias, mas reclamou da falta de estrutura. “Aumentou muito o número de pessoas nas prais, por causa das férias e do calor, mas aqui só tem uma ducha, sendo que um dos chuveiros está quebrado. Não tem nenhum banheiro, o jeito é ‘segurar’”, explica.

A doméstica Sandra Regina, 45 anos, o movimento também está intenso na Curva da Jurema. “Os chuveiros estão muito cheios, está tendo muita fila. A areia está muito suja e tem também muita sujeira no mar”, disse.

De acordo com a prefeitura de Vitória a Secretaria de Obras de Vitória faz a manutenção permanente de 42 chuveiros e, apesar da depredação constante, garantirá o funcionamento de cada um destes equipamentos no período do verão. De acordo com a prefeitura são 12 chuveiros, sendo seis grupos de dois, funcionando com a água captada diretamente de poços artesianos escavados nas praias.

Dez chuveiros, cinco grupos de dois, na orla de Camburi e dois chuveiros na Praia Acessível, na Curva da Jurema. A prefeitura ainda diz que outros 30 chuveiros que recebem água da Cesan são operados pelos quiosques nas praias de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Curva da Jurema e Ilha do Boi.

Confira a estrutura das praias da Grande Vitória:

Vila Velha e Serra

A Prefeitura de Vila Velha informou em nota que existem 44 chuveiros em funcionamento na orla. Parte das 92 duchas que existiam foram desativadas em janeiro de 2015, como uma das medidas adotadas por meio do Decreto 015, para evitar o desperdício de água. Já os banheiros na orla são disponibilizados pelos quiosqueiros.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha são 73 salva-vidas em 23 pontos das praias do município. Ela ainda diz que um processo seletivo está em andamento e novos profissionais podem ser contratados. Em relação à balneabilidade, a prefeitura informou que está em fase final o processo de licitação para contratação de laboratório que prestará o serviço de análise de água do mar e lagoas. A expectativa é que as coletas se iniciem assim que o resultado da licitação for publicado no Diário Oficial.

A prefeitura da Serra informou que não vai instalar banheiros químicos ao longo das praias e que, quanto aos chuveiros nas praias não previsão de religamento nos existentes, “visto que todos eram abastecidos por água proveniente da rede pública e seu uso pode implicar desperdício”.

Em relação aos Salva Vidas, a Serra conta com 86 guarda vidas para atuar na orla do município. Os profissionais atuam de forma preventiva orientando aos banhistas com relação a perigos iminentes.

Guarapari

A prefeitura informou que não há previsão para instalação de banheiros químicos, uma vez que as orlas do Centro e Praia do Morro já possuem módulos fixos. Como medida de restrição para o uso de água potável no município de Guarapari, as duchas integradas ao conjunto arquitetônico das orlas do município foram desativadas desde 2014. Sendo assim, não há duchas nas praias da região.

A prefeitura do município disse ainda que dispõe de um quadro composto por 65 profissionais. E que por meio de processo seletivo já foram convocados mais 15 para a alta temporada, número superior ao do ano passado.

Por fim, ela informa que a análise de balneabilidade das praias era executada pelo IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e mais recentemente pela AGERH – Agência Estadual de Recursos Hídricos. De acordo com o último relatório de balneabilidade da AGERH, todas as praias estão próprias para o banho. Uma vez que a AGERH não está realizando a análise no município de Guarapari, a Secretaria de Meio Ambiente busca recursos para investir em análise própria da municipalidade de forma a gerar relatórios mais constantes para monitoramento da balneabilidade.

ESHOJE.