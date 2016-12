Vitória está entre melhores cidades para se viver e passar o Réveillon

Vitória está entre os melhores lugares no País para se viver e um dos principais destinos turísticos para passar o Réveillon 2017, segundo recente pesquisa realizada pela revista Veja e pelo site Skyscanner, de venda on-line de pacotes turísticos, respectivamente.

Qualidade de vida

Vitória está entre as cinco melhores cidades com até 500 mil habitantes para morar, segundo levantamento da revista Veja, tendo como base o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e outros indicadores. Entre as capitais, a cidade ocupa a segunda posição. A cidade de São Caetano do Sul (SP) lidera o ranking da cidade com melhor qualidade de vida do País, seguida por Águas de São Pedro (SP), Florianópolis (SC), Balneário Camboriú (SC) e Vitória (ES).

De acordo com a publicação, “Vitória é uma das cidades mais antigas do País, preserva a qualidade de suas praias e parte de seu patrimônio cultural e arquitetônico”.

Além disso, segundo o periódico semanal, “é a segunda melhor capital do Brasil para se viver, segundo os indicadores do IDH, sendo que a renda da população (R$ 1.866,58 per capita ao mês) é o que mais pesa para garantir a colocação, seguida pela longevidade (76,28 anos) e educação (97,9% das crianças de 5 a 6 anos estão na escola).

A revista Veja ainda enfatiza: “A economia é impulsionada pelos sete portos espalhados pelos 417 quilômetros de litoral e 100% da sua população vive na zona urbana, sendo que 99% dos domicílios têm coleta de lixo, água encanada e luz elétrica”.

O secretário municipal de Turismo, Trabalho e Renda, Leonardo Krohling, comemora mais um bom resultado para a capital. “Vitória ser considerada uma das melhores cidades para se viver tem reflexos em vários segmentos, entre eles o turismo. E isso acaba chamando atenção para a cidade, atraindo visitantes, que vêm em busca de uma cidade que lhes dê conforto, segurança e velocidade para trocar as opções de lazer. Aliado a isso, está o bom IDH que a capital possui, com serviços de qualidade em segurança, saúde, educação, limpeza, saneamento, entre outros”, aponta.

Réveillon

No ranking realizado pelo site Skyscanner, Vitória aparece em 9º lugar entre os lugares mais populares nesta época do ano. Em primeiro lugar, está a cidade do Rio de Janeiro.

Para o secretário, o levantamento é muito importante, já que consolida a capital como um produto turístico para as pessoas e para a cidade. “O evento proporciona que a cidade tenha, praticamente, 100% de ocupação hoteleira, o que nos deixa satisfeitos porque as pessoas vêm e ficam aqui, usufruem da cidade, por três a quatro dias, gerando um rendimento extra na economia, além de emprego e renda para toda essa cadeia de serviços do trade tutístico”.

