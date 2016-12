Arena de Verão terá aulões gratuitos e muita agitação em Camburi

Moradores e turistas terão uma programação bem agitada na Arena de Verão 2017, que levará atividades físicas gratuitas e muita animação para o públicode 6 a 20 de janeiro. Entre as atrações, haverá aulas de zumba, circuito funcional, campeonato de beach soccer e funk gol. A abertura será no dia 6, às 19 horas, com zumba e, em seguida, Jogo das Estrelas de Beach Soccer.

As aulas de zumba acontecerão entre os dias 6 e 10, às 19 horas. Nelas, a energia está garantida com sequências de dança acompanhadas de ritmos como salsa, merengue, samba, manbo e axé, nas quais as pessoas podem perder de 500 a 1 mil calorias por dia. A atividade, além de alegre, beneficia a autoestima e a socialização dos seus praticantes.

Já as aulas de circuito funcional ocorrerão entre os dias 7 e 20 de janeiro, às 8 e às 18 horas. A atividade trabalha diferentes habilidades em um único exercício, como força, equilíbrio e flexibilidade. A prática é divertida e possibilita perder 800 calorias por aula. Qualquer pessoa pode fazer um treino funcional.

“Verão combina com atividade física e lazer. Vamos oferecer aulas de zumba e circuito funcional abertas ao público para todos se divertirem e manterem a forma”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Wallace Valente.

Programação

ESHOJE.