Unhas ballerina são sensação entre as mulheres

Um formato de unha que está fazendo a cabeça das mulheres. A inspiração surgiu a partir da sapatilha das bailarinas. Unhas ballerina é o novo formato de unhas queridinho das mulheres, pois alonga e deixa a mão mais feminina.

A especilista no segmento, Vanessa Krohling afirma que para aderir, basta afinar as laterais deixando as pontas quadradas. “O ballet é uma dança charmosa e delicada, é essa impressão que o formato ballerina passa”, conta.

Porém, Vanessa fala ainda que assim como a escolha do corte de cabelo deve combinar com o formato do rosto, as unhas não são diferentes, elas precisam combinar com o formato das mãos. As diversas formas de lixar as unhas, sejam elas quadradas, arredondadas, pontiagudas, impactam no visual da mão. A especialista em unhas, Vanessa Krohling, afirma que a forma e o comprimento devem se adaptar às dimensões do dedo para o conjunto ficar mais harmonioso.

“O formato das unhas costumam revelar também a persoanlidade de cada mulher. Claro que não é uma regra, mas o nosso estado de espírito pode contar muito na escolha”, afirma Vanessa.

As unhas retangulares passam impressão de poder e força. Já as arredondadas são mais femininas, transmitem suavidade e romantismo. As pontiagudas, chamadas também de stiletto, lembram as garras e podem ser associadas a mulheres de personalidade forte e ousadas.

A especialista em unhas afirma ainda que a campeã de pedidos nos salões de beleza é o formato quadrado e arredondado. Porém é preciso levar em consideração cada tipo de dedo. “Dedos curtos combinam com unhas compridas. O modelo estilleto, por exemplo, é uma boa pedida, pois dão a impressão de dedos compridos e alongados, dando mais feminilidade nas mãos”, orienta Vanessa Krohling

