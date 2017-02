Beyonce está grávida de gêmeos e fãs vão à loucura com anúncio

O assunto entrou para os trending topics do Twitter. A artista deu a notícia pelo Instagram, por meio de uma uma foto publicada em que aparece com a barriguinha

A internet pirou nesta quarta-feira (1) com o anúncio da gravidez de Beyonce. Os fãs foram pegos de surpresa com a notícia e o assunto já é um dos trending topícs do Twitter.

A artista e o marido Jay-Z já são pais de Blue Ivy, de cinco anos, e agora esperam gêmeos. O casal não foi poupado pelos internautas das brincadeiras devido ao nome da filha, que seria a cor “azul”, e “sugeriram” várias opções para os dois músicos.

A artista deu a notícia pelo Instagram, por meio de uma uma foto publicada em que aparece com a barriguinha. Já no quarto mês de gestação, ela ainda ressaltou a felicidade com os gêmeos que virão na legenda. A postagem tem milhões de curtidas.

Veja o post

Folha Vitória.