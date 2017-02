DECORAÇÃO DA SALA DE ESTAR INSPIRADA EM SÉRIES

Quem nunca sonhou em ter uma decoração igual ao do seriado preferido? Nós já!

Já imaginou receber os amigos em uma casa decorada no estilo do clássico seriado Friends? E ter um sofá confortável e com o lugar demarcado como o de Sheldon de The Big Bang Theory? Decorar a casa com o tema do seu seriado favorito pode até parecer difícil, mas acredite, não é! Se você também AMA seriados não pode deixar de ter alguns itens chave na sala de estar que lembram – e muito – suas series favoritas.

Para te ajudar nesta tarefa, nós reunimos alguns móveis, almofadas, capas e luminárias que trazem ao seu ambiente a atmosfera dos seriados. Confira:

Decoração inspirada em Friends:

Quem nunca sonhou em morar com a Mônica Geller, em seu apartamento em Nova York, e desfrutar de momentos com a Rachel, Joe, Phoebe, Ross e Chandler? Infelizmente, isso não é possível! Mas dá para ter uma decoração semelhante a sala de estar da personagem.

Itens:

Aparador Romance Laranja, 140X45 – R$ 999,90

Sofá 3 lugares, Baroli, linho Branco – R$ 2.999,90

Capa Almofada Ikat, Azul e Vermelho, 45×45 cm – R$ 39,99

Pufe Quadrado Vip, PVC, Bege – R$ 69,99

Tapete Listras Drops, Preto e Bege, 250X350 cm – R$ 2.499,90

Mesa Centro Paris OAK TIV Branco, 135X75 – R$ 899,90

Quadro New York Madeira, Colorido, 30X80 cm – R$ 39,99

Mesa Lateral Haripur, Marsala – R$ 299,90

Poltrona Loreto Sued Areia – R$ 999,90

Adesivo – Moldura Porta Friends – R$ 20,00

* Itens encontrados na home store Etna e no Elo7

Decoração inspirada em How I Met Your Mother:

Para quem é fã das histórias do personagem Ted Mosby e se imagina dentro do cenário da série, também é possível criar uma decoração similar ao do seriado utilizando alguns produtos chaves, como uma poltrona vermelha, um tapete colorido e cores mais sóbrias em toda a sala de estar.

Itens:

Poltrona Reclinável Egg II, Jeans Vermelho – R$ 2.199,90

Sofá 3 Lugares Morgan, Couro Natural Desgastado, Marrom – R$ 4.999,90

Tapete Quadriculado Drops Bege, 250X350 cm – R$ 2.499,90

Capa Almofada Colorama Marrom, 45X45 cm – R$ 49,99

Pufe Sotto Café – R$ 199,90

Relógio Wood Classy Nextime, Preto – R$ 159,90

* Itens encontrados na home store Etna.

Decoração inspirada em Grey’s Anatomy

Tem quem sonhe em viver emocionantes histórias na companhia da Dra. Meredith Grey e seus amigos. Infelizmente não é possível pegar um voo para Seattle e embarcar nesta aventura. Mas dá para conseguir uma decoração parecida com a casa da personagem e se sentir um pouco mais próximo dela e seus companheiros, Cristina, Izzie, George e Alex.

Itens:

Estante Argo Imbuia 72X35X132H – R$ 899,90

Sofá 2 Lugares Extensível JIDDA Master Sued Grafite – R$ 1.999,90

Mesa de Centro Sumatra Preto Desgastado – R$ 399,90

Poltrona Swan II Jeans Azul – R$ 1.499,90

Escultura Oriental Bali Yoga Branco Marrom 37 cm – R$ 179,90

Capa Almofada Jacquard Flor Cinza Laranja 45X45 cm – R$ 39,99

* Itens encontrados na home store Etna.

Decoração inspirada em The Big Bang Theory

Já para quem é fanático pelo seriado The Bing Bang Theory e faria de tudo para morar junto com os físicos Leonard Hofstadter e Sheldon Cooper, na cidade de Pasadena, na Califórnia, seguir a linha de decoração do apartamento dos personagens pode ser a saída para se sentir um pouco mais próximo dos ídolos.

Itens:

Capa Almofada Line Bege – R$ 49,99 (Etna)

Capa Almofada This is My Spot – $ 29,99 (Cafepress)

Tapete Areia Drops Marrom Bege 200X290CM – R$ 1.599,90

Sofá 3 Lugares Syme Couro Natural Marrom 210X90X82 – R$ 3.499,90

Tampo Oval Mesa Centro Nova Saarinen Preto – R$ 1.199,90

Cadeira Marcele Imbuia Linho Areia – R$ 549,90

Luminária Chão Kwai Bivolt, Branco e Prata – R$ 699,90

Estante Prima Preto TEX 89X40X222H – R$ 899,90

* Itens encontrados na home store Etna e Cafépress

Decoração inspirada em House Of Cards

Um dos seriados mais falados dos últimos tempos é House of Cards. As tramas politicas do personagem Frank Underwood envolveram o público, conquistando fãs pelo mundo todo. Mas não é só o enredo que chama a atenção. As decorações utilizadas nos mais diversos cenários da série são extremamente sofisticadas.

Itens:

Almofada Solaris Listrado 40 cm – R$ 29,99

Buffet Palladio Imbuia 160X45X78H – R$ 1.799,90

Mesa Centro Spot Branco 110X60X35H – R$ 499,90

Poltrona Fresh Imbuia Llim Bege 64X82X80 – R$ 1.299,90

Porta Retrato Jaci Madreperola Incolor 10X15CM – R$ 99,99

Sofá 3 Lugares Alabany Seud Areia 215CM – R$ 2.499,90

Vaso Fortune Vidro Roxo 21CM – R$ 99,99

* Itens encontrados na home store Etna.

Por Thamirys Teixeira