DRENODETOX: A MASSAGEM DAS FAMOSAS PARA SECAR MEDIDAS

Saiba tudo sobre a técnica queridinha das famosas que buscam eliminar o excesso de líquidos!

Repararam no corpão da Fernanda Souza e da Bruna Marquezine? O segredo das duas atrizes é a drenodetox. Uma massagem que elimina rapidamente centímetros e ajuda na retenção de líquidos. A esteticista Tatiane Galhalhone, da Clinica Benesse ( RJ) ensina como o procedimento atua no corpo.

“A drenodetox é uma massagem que ajuda o organismo a eliminar o excesso de líquidos que acumulamos por causa das toxinas oriundas de um modo de vida não muito saudável. A retenção de líquidos causa inchaços em várias partes do corpo, incluindo braços, pernas e abdômen, fazendo com que muitas pessoas se sintam insatisfeitas com a própria forma”, explica.

Izabel Goulart, Ellen Roche, Daniele Winits e Fernanda Motta também aderiram a técnica e os resultados são surpreendentes! “Por combinar diversos tipos diferentes de massagem, os resultados obtidos com a drenodetox costumam ser mais rápidos que os de outra massagens semelhantes”, diz a especialista.

O número de sessões necessárias depende do caso e do que a paciente deseja. De acordo com especialistas da área, o máximo que se pode fazer são três vezes por semana. Já o aconselhado para manter as medidas é maneirar na ingestão de calorias e de sódio. A indicação dela para manutenção da silhueta é fazer uma sessão a cada período menstrual, que é quando as mulheres incham mais.

Contraindicações: grávidas e pessoas com a pressão muito baixa.

Por VillaMulher.