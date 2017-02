Erick Musso é eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa

A escolha da nova Mesa Diretora, encabeçada pelo jovem de Aracruz, teve 28 votos favoráveis e dois contrários, oriundos dos deputados Rodrigo Coelho e Sergio Majeski

O deputado estadual Erick Musso (PMDB) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa (Ales) na tarde desta quarta-feira (1º). Musso é o mais jovem entre os 30 parlamentares capixabas.

Além de Erick, que encabeça a Mesa Diretora pelos próximos dois anos, foram eleitos os deputados Marcelo Santos (PMDB) para a 1ª vice-presidência; Janete de Sá (PMN) para a 2ª vice-presidência, Raquel Lessa (SD) para a 1ª secretaria e Enivaldo dos Anjos (PSD) para a 2ª secretaria.

Completam a Mesa Jamir Malini (PP) e Marcos Mansur (PSDB), eleitos 3º e 4º secretários, respectivamente.

A escolha da nova Mesa teve 28 votos favoráveis e dois contrários, oriundos dos deputados Rodrigo Coelho (PDT) e Sergio Majeski (PSDB).

Erick Musso é neto do ex-prefeito de Aracruz, Heraldo Musso, e já foi vereador do município entre os anos de 2012 e 2014, quando foi eleito para a Ales. No Legislativo estadual, o peemdebista ocupou a vice-liderança do governo, e conduz os trabalhos da Comissão Especial que apura as obras de duplicação executadas pela Concessionária Eco-101 no Estado.

Nas eleições municipais de 2016, o deputado se candidatou à prefeitura de Aracruz, mas foi derrotado pelo veterano Jones Cavagieri (SD) de 29.323 a 13.263 votos. O palanque de Erick Musso também foi o único em que o governador Paulo Hartung (PMDB) subiu no processo eleitoral.

Folha Vitória.