PF prende homem por estupro e produção de imagens de abuso sexual

A Polícia Federal (PF-ES) no Espírito Santo deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (2), a Operação Soteria com o objetivo de cessar abuso sexual cometido contra menor, bem como a produção e disseminação de imagens através da internet.

Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão sendo três neste Estado, nos municípios de Vila Velha e Vitória, e um no Estado de São Paulo, no município de Araraquara.

A investigação teve origem na Delegacia de Defesa Institucional desta Superintendência (Delinst) com base em informações fornecidas pela Interpol, dentre outras fontes, bem como através de monitoramento da internet, e teve por fim o combate aos delitos de exploração sexual contra criança e adolescente que vem ocorrendo através de difusão via internet por investigado que atuava no Espírito Santo.

O investigado responderá no país pelos crimes de estupro de vulnerável, artigo 217-A, do Código Penal, com pena de reclusão de oito a quinze anos, de produção de imagens de abuso sexual, posse e compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, previstos nos artigos 240, artigo 241-A e art.241-B da Lei 8069/90, cujas penas variam de 2 a 8 anos de reclusão.

O nome da operação foi escolhido porque a palavra Salvação tem sua origem no grego soteria, que transmite a ideia de cura, redenção, remédio e resgate, e no latim salvare, que significa salvar, e também de salus, que significa ajuda.

ESHOJE.